"Sex... snälla?" – här går semestern i tredje världen fel

Publicerad 18 november 2025 kl 16.05

Utrikes. En kvinnlig turist från Nya Zeeland utsattes för sexuella trakasserier under en soloresa i Sri Lanka. Polisen har inlett en utredning – samtidigt som en video från händelsen får stor spridning på nätet.

Filmen från händelsen, som ägde rum i Arugam Bay-området den 25 oktober, delas nu flitigt på sociala medier.

I klippet ses kvinnan sitta i ett fordon och prata med en man som står utanför. Plötsligt drar han fram sitt könsorgan och börjar onanera.

– Sex... snälla? hörs mannen säga.

Den chockade kvinnan reagerar genom att köra därifrån medan hon utbrister:

– Vad i helvete inträffade just?

Resenären – en kvinna som dokumenterar hur hon ensam reser runt i världen – uttrycker sin förskräckelse över händelsen i en video på Instagram.

– Han frågade mig om sex, berättar kvinnan, som gav sig ut på resan helt själv.

Mannen ska ha inlett samtalet med att fråga var hon bodde, för att sedan blotta sig och onanera framför henne.

"Att resa ensam är fantastiskt – men det är inte alltid en dans på rosor. Vissa dagar testar ens styrka och påminner en om att vara alert", skriver kvinnan på Instagram.

"Kvinnor borde kunna resa vart som helst utan att behöva vara rädda. Och vi borde inte behöva rättfärdiga det", fortsätter hon.

Kvinnan vill också understryka att händelsen inte är representativ för Sri Lanka.

"Tack till alla som skickade sitt stöd, och till Sri Lankas turistpolis för att de agerade så snabbt. Låt oss fortsätta samtalet, men låt oss också komma ihåg: världen är full av goda människor."

I en ny video kommenterar hon den stora spridning som det första klippet fick, och går igenom kommenterar som gör gällande att hon får skylla sig själv eftersom hon reser ensam som kvinna.

– Det som blir viralt är det värsta som händer, vilket får det att se ut som om problem är större än de faktiskt är, säger hon.

