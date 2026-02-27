USA:s ambassadör uppmanar personal lämna Israel "I DAG"

USA:s ambassadör i Israel, Mike Huckabee, ska i ett mejl till personalen ha uppmanat den som vill resa att agera omedelbart.

"Om du vill lämna Israel bör du göra det I DAG", skriver han enligt Times of Israel.

I samma mejl varnar han för att efterfrågan på flygstolar kan bli hög och uppmanar personalen att i första hand fokusera på att snabbt ta sig ut ur landet.

"Det finns ingen anledning till panik, men för dem som vill lämna är det viktigt att planera sin avresa förr snarare än senare", skriver ambassadören.

Beskedet kommer samtidigt som flera flygbolag har ställt in avgångar till regionen och diverse länder har uppmanat sina medborgare att lämna Iran.

Donald Trump har hotat att attackera Iran om landet inte går med på att stoppa sitt kärnprogram och USA har fortsatt att samla militära resurser i området på en nivå som inte setts sen inför invasionen av Irak 2003.

Amerikanska stridsflyg har placerats vid en israelisk flygbas och hangarfartyget USS Gerald R. Ford väntas snart anlända utanför Israels norra kust, nära Haifa.

Parallellt pågår förhandlingar. USA och Iran höll på torsdagen en tredje samtalsrunda om Teherans kärnprogram, med Oman som medlare. Omans utrikesminister Sayyid Badr Albusaidi väntas på fredagen träffa USA:s vicepresident JD Vance i Washington.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi har sagt att USA måste släppa det han kallar överdrivna krav för att ett avtal ska kunna nås.

– Framgång på denna väg kräver allvar och realism från den andra sidan och att man undviker varje felbedömning och överdrivna krav, sade Araghchi i ett telefonsamtal med en egyptisk diplomat.

Kanada uppmanade på fredagen sina medborgare i Iran att lämna landet om det kan ske säkert. Kina gick ut med en liknande uppmaning och hänvisade till en tydlig ökning av de externa säkerhetsriskerna. Liknande varningar har tidigare kommit från flera andra länder, däribland Sverige.

Flera flygbolag ändrar samtidigt sin trafik. Qatar Airways förlänger delvis inställda flyg till och från Iran till 30 juni, men uppger att ett dagligt flyg ska fortsätta från och med söndag. KLM har tidigare i veckan stoppat flyg mellan Amsterdam och Tel Aviv. Lufthansa-gruppen varnar för fortsatta störningar i trafiken till och från Israel fram till 15 mars.

I Irak uppmanar den Iranstödda gruppen Kataeb Hezbollah sina anhängare att förbereda sig för ett scenario med utdragna strider om USA skulle slå till.

"Mot bakgrund av amerikanska hot och militär uppbyggnad som tyder på en farlig upptrappning i regionen är det nödvändigt att [alla stridande] förbereder sig för ett potentiellt långt utnötningskrig."

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Turk varnar samtidigt för följderna av en regional upptrappning.

– Vi får inte återgå till våld som en organiserande princip, säger Turk.

– Jag är extremt oroad över risken för en regional militär upptrappning och dess påverkan på civila, och jag hoppas att förnuftets röst får råda.