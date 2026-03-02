© Amanda Gahm
Hangarfartyget Charles de Gaulle vid hamnen i Malmö.

Franska hangarfartyget lämnar Sverige – beordras till krigsområdet i Mellanöstern

Publicerad 2 mars 2026 kl 15.06

Utrikes. Det franska hangarfartyget Charles de Gaulle har lämnat Malmö och styr nu mot östra Medelhavet. Orsaken är det nya krig som Donald Trump och Israel har startat i Mellanöstern.

Dela artikeln

Det 260 meter långa kärnkraftsdrivna hangarfartyget Charles de Gaulle gick under måndagsförmiddagen genom Öresund efter nära en vecka i Malmö hamn.

– Vi vet inte vart fartyget ska åka. Det är fransmännen som bestämmer. De följer såklart händelseutvecklingen i Iran, sade Janne Bohman, kommunikationschef för södra militärregionen, till SVT.

Internationella medier rapporterar att Frankrike avbryter insatsen i Östersjön för att omgrupperar hangarfartyget och dess stridsgrupp till östra Medelhavet.

President Emmanuel Macron sammankallade det nationella försvars- och säkerhetsrådet i Élyséepalatset för att hantera den snabbt försämrade säkerhetssituationen.

Han uppgav att en hangar vid Frankrikes bas i Förenade arabemiraten träffats i en drönarattack mot Abu Dhabis hamn, vilket lett till materiella skador.

Macron sade vidare att USA:s och Israels angrepp mot Iran sedan i fredags utlöst en kraftig regional upptrappning och att Irans vedergällningsattacker med robotar och drönare slagit mot både militära anläggningar och civila mål i flera länder i regionen.

Under Charles de Gaulles besök i Öresund genomfördes vad som beskrivs som en otillåten rysk drönarflygning i anslutning till hangarfartyget. Drönaren ska enligt Försvarsmakten ha lyft från ett ryskt signalspaningsfartyg på svenskt vatten.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 94838990

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 94838991

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Kuwait råkade skjuta ner tre amerikanska stridsplan

F-15-planen deltog i anfallskriget mot Iran. "Sköts av misstag ner av kuwaitiskt luftförsvar."0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.