Franska hangarfartyget lämnar Sverige – beordras till krigsområdet i Mellanöstern

Det 260 meter långa kärnkraftsdrivna hangarfartyget Charles de Gaulle gick under måndagsförmiddagen genom Öresund efter nära en vecka i Malmö hamn.

– Vi vet inte vart fartyget ska åka. Det är fransmännen som bestämmer. De följer såklart händelseutvecklingen i Iran, sade Janne Bohman, kommunikationschef för södra militärregionen, till SVT.

Internationella medier rapporterar att Frankrike avbryter insatsen i Östersjön för att omgrupperar hangarfartyget och dess stridsgrupp till östra Medelhavet.

President Emmanuel Macron sammankallade det nationella försvars- och säkerhetsrådet i Élyséepalatset för att hantera den snabbt försämrade säkerhetssituationen.

Han uppgav att en hangar vid Frankrikes bas i Förenade arabemiraten träffats i en drönarattack mot Abu Dhabis hamn, vilket lett till materiella skador.

Macron sade vidare att USA:s och Israels angrepp mot Iran sedan i fredags utlöst en kraftig regional upptrappning och att Irans vedergällningsattacker med robotar och drönare slagit mot både militära anläggningar och civila mål i flera länder i regionen.

Under Charles de Gaulles besök i Öresund genomfördes vad som beskrivs som en otillåten rysk drönarflygning i anslutning till hangarfartyget. Drönaren ska enligt Försvarsmakten ha lyft från ett ryskt signalspaningsfartyg på svenskt vatten.