SD-avhopparna försökte stoppa skärpta krav för medborgarskap

Elsa Widding valdes 2022 in i riksdagen som ledamot för Sverigedemokraterna, men lämnade partiet redan i maj 2023.

Hon satt dock kvar i riksdagen och har nu startat ett nytt parti, Ambition Sverige.

Det framkom nyligen att ännu en avhoppare från SD i riksdagen, brottsmisstänkta Katja Nyberg, har gått över till Widdings parti.

Tidöpartierna har som det ser ut idag 171 mandat, jämfört med 172 för oppositionen. Därför kan avhopparnas hållning bli avgörande.

Elsa Widding och Ambition Sverige riktade kritik mot Tidöförslaget om skärpta krav för svenskt medborgarskap inför omröstningen i riksdagen onsdagseftermiddagen.

De ställde sig båda bakom en reservation från oppositionen om att det finns ett behov av övergångsbestämmelser. Reservationen röstades dock ner med en rösts marginal, 147–146.

Lagändringarna, som ska träda i kraft den 6 juni 2026, innebär bland annat längre krav på hemvist i Sverige, hårdare krav på levnadssätt och att den som ansöker måste kunna försörja sig.

Dessutom införs krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Lagrådet har riktat invändningar mot hur förändringarna ska genomföras. Framför allt gäller kritiken att regeringen inte vill införa några övergångsbestämmelser.

Elsa Widding ansluter sig till den kritiken och hävdar att det rör grundläggande rättssäkerhet. Hon framhåller att regler inte bör ändras under pågående handläggning, eftersom det kan påverka personer som redan ansökt.

"Ambition Sverige är för en strikt migrationspolitik, vilket framgår tydligt av vårt partiprogram. Lagrådets kritik handlar egentligen om något ganska grundläggande: man kan inte ändra spelreglerna 'mitt under matchen'", skriver hon på sin hemsida.

Hon fortsätter:

"Det handlar ytterst om rättssäkerhet – alltså att människor ska kunna förstå vilka regler som gäller och kunna lita på att de inte plötsligt förändras under tiden."

Den SD-närstående profilen Chang Frick anklagar i ett X-inlägg Elsa Widding för att vilja "sabotera de nya medborgarskapsreglerna".