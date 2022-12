Franske massmördaren blev rasist efter inbrott

Tre personer dödades och tre skadades i samband med skjutningen vid ett kurdiskt kulturcentrum i Paris på fredagen.

Händelsen har lett till våldsamma invandrarkravaller i den franska huvudstaden under julen.

Den gripne, en pensionerad lokförare som identifierats som William M, har i polisförhör berättat att han känner ett "hat mot utlänningar som blivit helt patologiskt".

Detta hat uppstod i samband med att han drabbades av ett inbrott år 2016, säger mannen.

Att han riktade in sig på kurder förklarar han med att han var arg på kurderna för de tillfångatog de IS-krigare de slogs mot i Mellanöstern "i stället för att döda dem". 69-åringen beskriver sig själv som "depressiv" och "självmordsbenägen".

Det enda han ångrar är att han inte kunnat begå självmord, säger han. Han uppger att han alltid hade trott att om han någonsin skulle begå självmord så skulle han "ta fiender med sig i graven". Med "fiender" syftar han på "alla icke-europeiska invandrare", förtydligade 69-åringen i förhör.

Han lades under lördagen in på polisens psykiatriska mottagning, då hans hälsotillstånd inte ansågs vara förenligt med att sitta i polisförvar. William M:s far har gått ut i fransk media och beskrivit sonen som "galen".

69-åringen var sedan tidigare misstänkt för ett svärdattack mot andra invandrare. Den gången skadades två sydsudaneser som fick föras till sjukhus. Han släpptes ur häktet strax före attacken mot kurderna i Paris.

Inget tyder enligt polisen på att mördaren har kopplingar till någon extremistisk miljö.