Invandrarkaos i Paris på julafton

Sammandrabbningar bröt ut mellan polis och medlemmar av det kurdiska folkslaget i Paris på julafton, efter att tre medlemmar av folkslaget dödats dagen innan under en attack mot ett kurdiskt kulturcenter.

Bilar vältes omkull, flera bilar eldades upp och bränder tändes nära Republiktorget, det traditionella samlingsplatsen för demonstrationer i staden där kurder tidigare hade hållit en fredlig protest.

Sammandrabbningarna bröt ut när vissa demonstranter lämnade torget och kastade projektiler mot polisen som svarade med tårgas.

Kort efter mordet kom det fram att mannen strax innan mordet hade frisläppts ur häkte eftersom åklagaren inte hunnit väcka åtal mot honom för ett tidigare mordförsök på två invandrare från Sudan.

Mannen, en pensionerad lokförare, ska ha varit mycket fientligt inställd till invandrare och mordet tros ha politiska motiv. På grund av hävningen av häktningen kunde han begå skottdådet där tre kurder miste livet.

Import the third-world

Become the third-world!!



Kurds in Paris pic.twitter.com/BG1pVQtf7Z — UK Justice Forum Latest Video News Updates! (@Justice_forum) December 24, 2022

Den vårdinrättning som undersökte den tilltalade på julafton beslutade att häktningen av honom återigen skulle hävas, denna gång av hälsoskäl, skriver Le Monde.

Mannen fördes till sjukhus men blev inte försatt på fri fot.

Kurder och andra invandrare reagerade genom att slå sönder bilar, myndighetsbyggnader, butiker och liknande i centrala Paris. På bilder i sociala medier syns hur polisen har stora problem att hålla ordning och stora kravaller pågår i Frankrikes huvudstad.

Kurds continue to destroy #Paris completely unopposed by the police or French nationalists pic.twitter.com/Zzgu8CB8uM Klaus Arminius (@Klaus_Arminius) December 24, 2022