Gettoinvandrare tycker invandringen gjort Sverige bättre

Publicerad 8 januari 2026 kl 09.17

Inrikes. En tydlig majoritet av boende i så kallade utsatta områden anser att invandringen har varit bra för Sverige. Och de anser sig själva vara "svenskar", bara med en annan kultur. Det visar Sverigerapporten från Stiftelsen Järvaveckan, framtagen tillsammans med Indikator Opinion.

Enligt rapporten instämmer 59 procent av de tillfrågade i utsatta områden i påståendet att invandring har gjort Sverige bättre. Motsvarande andel i övriga landet är 54 procent.

Sju av tio anser dessutom att man kan vara "svensk" och samtidigt identifiera sig med en annan kultur.

Samtidigt framträder stora skillnader när det gäller trygghet och livsvillkor. Var femte person i utsatta områden uppger att de känner sig otrygga på kvällen i sitt bostadsområde, och var fjärde vill flytta därifrån. I övriga Sverige är det betydligt färre som både känner otrygghet och vill lämna sitt område.

Rapporten visar också att acceptansen för en statsminister med utländsk bakgrund är högre i utsatta områden än i resten av landet. Där är 64 procent positiva, jämfört med 60 procent i övriga Sverige. Bland unga i utsatta områden är stödet ännu större.

Oro över skjutningar, sprängningar och den egna ekonomin är betydligt vanligare i utsatta områden än i övriga landet. Mer än hälften uppger att de är oroliga för grovt våld i närområdet, och nästan varannan oroar sig för sin ekonomi. Bland unga i dessa områden är oron för arbete och bostad särskilt utbredd.

Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 4.900 personer, varav cirka 2.700 boende i utsatta områden och drygt 2.200 i en rikstäckande mätning. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2025.

