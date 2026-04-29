Smugglades till Sverige av SVT – här hotar han "skada" receptionisten

Journalisten Fredrik Önnevall och två andra SVT-medarbetare dömdes 2017 för människosmuggling av hovrätten.

Bakgrunden var att de hade organiserat en illegal resa åt en då påstått 15-årig arab, Maksoud Abdulrahman, som ville ta sig till Sverige för att söka asyl.

Det hela skedde i samband med inspelningen av SVT-programmet "Fosterland" – och tittarna fick följa SVT:s människosmuggling genom Europa.

Önnevall berättade själv om sitt beslut att använda SVT:s resurser för att smuggla tonåringen till Sverige illegalt.

– Min första reaktion var att, nej, det går inte. Men till slut föll alla argument ganska platt och jag insåg att det bara var jag som kunde hjälpa honom. Och att det var jag som skulle leva med ett beslut om jag kan hjälpa en pojke i nöd eller inte, sade han till SVT Nyheter.

Fredrik Önnevall kom undan med samhällstjänst och böter – som SVT betalade – och fick även jobba kvar på den statliga tv-jätten, som meddelade att man såg brottet som ett "humanitärt ställningstagande".

När mannen dök upp för fjärde gången vid receptionen var han maskerad med balaklava, solglasögon och luva – och började kasta sten.

Lurade svensk pensionär

Maksoud Abdulrahman fick senare permanent uppehållstillstånd i Sverige, där han snart inledde sin brottsliga karriär. Han dömdes 2019 för brott mot knivlagen, vilket Fria Tider rapporterade om då.

År 2022 var det dags igen. Då dömdes Abdulrahman för både penningtvättsbrott och narkotikabrott. Tillsammans med en annan arab utsatte han en 82-årig svensk kvinna för ett bedrägeri. De fick henne att logga in på bank-id och föra över 89.000 kronor. Han kom dock undan med skyddstillsyn.

Nu åtalas Maksoud Abdulrahman, i dag 27 år, återigen – denna gång för olaga hot, skadegörelse och ringa narkotikabrott.

Bakgrunden är en incident på hotellet Stockholm Inn i centrala Stockholm där personal hotades och ett fönster slogs sönder.

Det hela inträffade den 26 oktober 2025. Enligt åtalet ska Abdulrahman ha riktat ett direkt hot mot en ung kvinnlig anställd i receptionen.

– Jag ska skada er, sade han enligt förundersökningen.

Kastade sten på receptionen

Hotet uttalades inne i receptionen och var enligt åklagaren av sådan art att kvinnan kände allvarlig rädsla.

Kort därefter eskalerade situationen. Abdulrahman ska ha återkommit till hotellet flera gånger och till slut kastat stenar mot receptionens fönster. Enligt utredningen kastades flera stenar, varav två träffade glaset och orsakade skador.

Filmmaterial visar hur mannen rör sig i och kring lokalen i samband med händelsen.

Bakgrunden ska ha varit en konflikt om pengar. Maksoud Abdulrahman krävde att få tillbaka 800 kronor som han ansåg sig ha betalat felaktigt.

Receptionisten berättade i förhör att Abdulrahman hade rökt på rummet och sedan inte velat betala för hotellnatten. Därefter ska han ha blivit hotfull mot personalen.

– Polisen hade varit där och kollat på hans hotellrum där han hade klistrat upp en handduk för brandvarnaren och sedan rökt på hotellrummet, säger hon.

Hotet ska ha kommit när receptionisten förklarade att han inte skulle få tillbaka några pengar.

– Han hotade med att han skulle skada oss: "Jag ska skada er", säger receptionisten.

"Finns inga bevis"

Han återvände sedan flera gånger till receptionen. Vid det fjärde tillfället bar han balaklava, solglasögon och luva så att man inte kunde se hans ansikte.

– Han säger återigen att han vill ha tillbaka sina pengar, och i händerna håller han stenar. Han ber mig ringa min chef och medan jag gör det går han ut och kastar sten mot receptionens fönster. Han pekar finger och skriker saker mot mig, berättar kvinnan.

Hon uppger att hon efter händelsen har känt sig otrygg på sin arbetsplats.

I samband med gripandet blev Abdulrahman även misstänkt för narkotikabrott.

Utöver hotet och skadegörelsen kräver både hotellbolaget och den utsatta kvinnan skadestånd. Hotellet begär 34.466 kronor för det skadade fönstret, medan receptionisten yrkar 8.000 kronor i ersättning för kränkning.

Abdulrahman förnekar hotet och stenkastningen, men erkänner att han var kokainpåverkad.

– Jag nekar. Jag har inte hotat någon. Jag bodde där en dag och blev släppt från polisen. När en civilare tog mig så visste jag inte varför. Jag nekar till brott, säger han i förhör.

På frågan om det är han som syns på övervakningsvideon svarar han:

– Jag vet inte, det kan vara någon annan, det är inte jag.

– Det finns inga bevis, fortsätter han.