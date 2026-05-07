Girig ICA-handlare försöker stoppa Lidls bygglov

– Jag gör det helt som en privatperson, säger Joakim Sörås till Jönköpings-Posten.

Sörås uppger att överklagandet inte handlar om konkurrens. I handlingen skriver han, enligt Dagligvarunytt att ”överklagandet grundas inte på konkurrensförhållanden utan på prövning av beslutets planförenlighet och områdets lämplighet”.

Enligt Jönköpings-Posten anser Sörås att detaljplanen inte uttryckligen medger livsmedelsbutik, utan bara ”samhörig handel”. Han menar att Lidl inte ryms inom den beskrivningen.

”En publik verksamhet av denna storlek framstår inte som en självklar utveckling inom ramen för planens ursprungliga syfte utan närmare prövning”, skriver Joakim Sörås enligt tidningen.

Lidls planerade butik ska få en totalyta på 2200 kvadratmeter. Bolaget ser etableringen som en regional satsning och hoppas fortfarande kunna öppna nästa år.

– Vi är inte ute efter något och vill inte bråka. Det här är för oss en regional satsning. Om fler kunder tar sig till Vaggeryd kan det också innebära att andra aktörer i hela kommunen kan dra nytta av vår etablering, säger fastighetschef Christoffer Wennergren till Jönköpings-Posten.

– Vi har fortfarande en förhoppning om att öppna nästa år. Det vore olyckligt om det grusades på grund av den överklagan som inkommit. Jag är förhoppningsfull. Vi vet om att det finns ett behov av en lågprisbutik i samhället, säger han.

Överklagandet ska nu kontrolleras av kommunen innan länsstyrelsen tar ställning till om bygglovet ska upphävas eller prövas på nytt.

Ica Supermarket Vaggeryd finns samtidigt med i den databas över Ica-handlares lönsamhet som byggts upp av Jens Nylander, utvecklare, analytiker och serieentreprenör bakom bland annat Jens of Sweden, JAYS och Automile.

Enligt databasen hade butiken 145 miljoner kronor i nettoomsättning 2023 och räknades till en av de bäst lönsamma Ica-butikerna vid de senaste tre boksluten.