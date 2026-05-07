© Kremlin.ru
 

Putin: Kriget i Ukraina snart slut

Publicerad 10 maj 2026 kl 10.48

Utrikes. Kriget i Ukraina kan vara på väg mot sitt slut, enligt Rysslands president Vladimir Putin.

Dela artikeln

Uttalandet gjordes när Putin svarade på frågor från journalister i Moskva, i samband med Rysslands firande av segerdagen.

– Jag tror att kriget går mot sitt slut, säger Putin.

Det är oklart exakt vad den ryske presidenten menar med uttalandet.

Putin säger också att han inte tänker träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förrän länderna har enats om ett långsiktigt fredsavtal.

Han fick även frågor om möjliga samtal med Europa. Enligt Reuters säger Putin att han i så fall helst hade talat med Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder.

Samtidigt pågår en tre dagar lång vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, efter medling från USA:s president Donald Trump.

”Förhoppningsvis är detta början på slutet på ett mycket långt, dödligt och hårt utkämpat krig”, skriver Trump på Truth Social.

Vapenvilan gäller mellan den 9 och 11 maj. Enligt Trump ska även 1 000 krigsfångar från vardera sida utväxlas.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att USA har medlat fram överenskommelsen.

”Vi förväntar oss att USA säkerställer att den ryska sidan uppfyller dessa överenskommelser”, skriver Zelenskyj på X.

Både Ukraina och Ryssland har samtidigt anklagat varandra för att ha brutit mot vapenvilan.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 470673835

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 470673836

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Kristersson bantar satsning på invandrare – ger pengarna till sin svägerska

Marita Bildt får 27 miljoner till sin "stiftelse". Nu varnar anställda för att de kommer ryka på höga chefslöner och utlandsresor.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.