Putin: Kriget i Ukraina snart slut

Uttalandet gjordes när Putin svarade på frågor från journalister i Moskva, i samband med Rysslands firande av segerdagen.

– Jag tror att kriget går mot sitt slut, säger Putin.

Det är oklart exakt vad den ryske presidenten menar med uttalandet.

Putin säger också att han inte tänker träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förrän länderna har enats om ett långsiktigt fredsavtal.

Han fick även frågor om möjliga samtal med Europa. Enligt Reuters säger Putin att han i så fall helst hade talat med Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder.

Samtidigt pågår en tre dagar lång vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, efter medling från USA:s president Donald Trump.

”Förhoppningsvis är detta början på slutet på ett mycket långt, dödligt och hårt utkämpat krig”, skriver Trump på Truth Social.

Vapenvilan gäller mellan den 9 och 11 maj. Enligt Trump ska även 1 000 krigsfångar från vardera sida utväxlas.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar att USA har medlat fram överenskommelsen.

”Vi förväntar oss att USA säkerställer att den ryska sidan uppfyller dessa överenskommelser”, skriver Zelenskyj på X.

Både Ukraina och Ryssland har samtidigt anklagat varandra för att ha brutit mot vapenvilan.