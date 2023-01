Gitarristen Jeff Beck död i sjukdom

Jeff Beck blev känd som medlem i den brittiska rockgruppen The Yardbirds, där han ersatte Eric Clapton 1965. Han kom att betraktas som en virtuos gitarrist med en unik spelstil, bl a genom sitt flitiga användande av tremoloarm och övertoner på sin Fender Stratocaster.

Tidningen Rolling Stone har rankat honom som världens femte bästa gitarrist och han har belönats med åtta Grammy och två gånger invald i Rock and Roll Hall of Fame, först för The Yardbirds 1992 och som soloartist 2009.

Jimmy Page skriver på Instagram att ”den sexsträngade krigaren inte längre är här för att vi ska beundra trollformeln han kunde lirka runt våra mänskliga känslor”. Page berömmer Becks teknik som ”unik” och hans fantasi som ”obegränsad”.

Under årens lopp släppte The Yardbirds singlar som ”Heart Full of Soul”, ”I’m a Man” och ”Shapes of Things”. Jeff Beck fortsatte sedan med en lång solokarriär där han gärna tog sig an stilar som hård rock, jazz, funkig blues och rock ‘n’ roll.

Mick Jagger twittrar att ”vi har förlorat en underbar man och en av världens bästa gitarrister” och Tony Iommi skriver att ”det kommer aldrig att finnas en annan Jeff Beck”.

Geoffrey Arnold Beck föddes i Surrey i England och gick på konstskola under början av 60-talet. Han efterlämnar hustrun Sandra Cash. I somras spelade Beck tillsammans med Hollywoodstjärnan Johnny Depp på Annexet i Stockholm.