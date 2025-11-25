© SVT/Skärmavbild
 

Golahmad, 67, hyllar återvandringsbidraget: "Jag vill återvända till mitt hemland"

Publicerad 25 november 2025 kl 17.03

Inrikes. Regeringens beslut att höja återvandringsbidraget får stöd av 67-årige Golahmad Jamili i Höör. Efter sju år i Sverige drömmer han om att lämna ensamheten och börja om i hemlandet Afghanistan.
– Jag vill återvända till mitt hemland, och använda det bidrag som den svenska staten erbjuder mig, säger Golahmad Jamili till SVT Nyheter Skåne.

Från den 1 januari 2026 höjs återvandringsbidraget kraftigt – från 10.000 kronor till 350.000 kronor per vuxen.

För Golahmad, som länge velat återvandra men hindrats av ekonomi och osäker försörjning, kan det bli avgörande.

Han uppger att han reste till Sverige efter att två av hans söner dödats i konflikter mellan nomadiska stammar och lokalbefolkning i Bamian i centrala Afghanistan. Resan hit gjorde han för att skydda sin dotter. I dag bor dottern och hennes mamma kvar i Sverige, medan han själv lever ensam efter en separation.

Tillvaron i Sverige har präglats av språksvårigheter och social isolering. Golahmad beskriver att han längtar tillbaka till en miljö där han kan språket och känner sig hemma.

– Jag hade en liten bit mark som jag ärvde från min far och sålde för att betala reskostnaderna till Sverige, nu har jag ingen källa för försörjning, säger Golahmad till SVT.

Med det höjda bidraget hoppas han kunna köpa en bostad och starta en liten verksamhet i Afghanistan. Han vill bygga upp ett nytt, självständigt liv i hemlandet istället för att leva på bidrag bland främlingar i norra Europa.

En tidigare mätning från Indikator Opinion visade att återvandringsbidraget är särskilt populärt i så kallade utsatta områden. Där är fler positiva än negativa till bidraget.

