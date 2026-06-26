Google bygger världens näst största datahall – i Torsboda

Styrelsen i det kommunägda Torsbodabolaget har rekommenderat att bolaget – med hela industriparken på 214 hektar mark – säljs till den amerikanska techjätten.

Enligt Sundsvalls Tidning fattades beslutet under tidspress, eftersom tillgången till 1.000 megawatt el inte kunde reserveras hur länge som helst.

"Möjligheten för E.on att kunna erbjuda tillgång till 1 000 MW kommer sannolikt inte att kvarstå", står det i beslutsunderlaget.

Google vill enligt planerna bygga för 1.000 megawatt, med sikte på 2.000 megawatt. Det motsvarar enligt Svenska kraftnät produktionen från en respektive två kärnkraftreaktorer.

Sundsvalls Tidning skriver att tidningen bara har hittat ett större datacenter i världen – i Hohot i inre Mongoliet.

Svenska kraftnät räknar med att datahallar kommer att öka elförbrukningen kraftigt.

– Vi ser just nu stora ansökningar från olika datahallar och framåt kommer vi att se en kraftig förbrukningsökning av el, säger Tobias Edfast, chef för nätplanering vid Svenska kraftnät, till ST.

Affären har ett totalt värde på 2,1 miljarder kronor för Sundsvalls och Timrå kommuner. Kommunfullmäktige i båda kommunerna måste godkänna försäljningen.