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Google ska betala över 14 miljarder till svenska Pricerunner

Publicerad 1 juli 2026 kl 18.53

Inrikes. Google ska betala motsvarande cirka 14,3 miljarder kronor i skadestånd till den svenska prisjämförelsetjänsten Pricerunner. Enligt Patent- och marknadsdomstolen har Google under många år gynnat sin egen motsvarande tjänst på ett otillåtet sätt.

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Pricerunner, som senare förvärvades av Klarna, stämde 2022 Google Sweden AB, Google LLC och Alphabet Inc.

Bolaget krävde då omkring 64 miljarder kronor i skadestånd och 14 miljarder kronor i upplupen ränta.

Domstolen ger nu Pricerunner delvis rätt – men bolaget får långt ifrån hela det begärda beloppet.

– Det är på många sätt ett komplext och omfattande mål och skadeståndet är, trots att PriceRunner inte nått full framgång med sin talan, utan tvekan det största som dömts ut i ett svenskt konkurrensmål, säger rådmannen Linda Kullberg i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är det så kallade Google Shopping-ärendet. Redan 2017 slog EU-kommissionen fast att Google missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för allmän sökning.

Missbruket bestod enligt EU-kommissionen i att Google gav sin egen prisjämförelsetjänst en bättre placering och presentation än konkurrenternas tjänster. Det ledde till att trafiken till konkurrenterna minskade, medan Googles egen tjänst fick mer trafik.

Överträdelsen inleddes enligt EU-kommissionen i januari 2008 i Storbritannien och i november 2013 i Sverige och Danmark. Det är de marknaderna som Pricerunner krävt ersättning för.

Google hävdade att missbruket upphörde i september 2017 och att Pricerunner inte lidit någon skada. Domstolen går dock på Pricerunners linje om att överträdelsen fortsatte längre än Google påstått och att bolaget skadades.

Däremot får Pricerunner inte igenom hela sitt krav. En del av kravet anses ha framställts för sent, och bolaget får inte heller ersättning för kvardröjande skada efter att missbruket påstås ha upphört.

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