Grönt ljus för EU:s biljonlån till Zelenskyj

EU:s ambassadörer har godkänt ett lån på motsvarande 90 miljarder euro till Ukraina, tillsammans med ett nytt sanktionspaket mot Ryssland.

Regeringen uppskattar Sveriges andel av garantin under 2026 till ca 3,48 procent, vilket motsvarar 3,1 miljarder euro eller cirka 33 miljarder kronor.

Sedan tidigare har Sveriges politiker bidragit med cirka 128 miljarder skattekronor i militärt och civilt stöd till Ukraina.

EU-beslutet fattades efter att Ungern och Slovakien tidigare blockerat låneprocessen – något som väckt ursinne bland liberala EU-politiker.

– Det är en skamfläck för Europa, sade Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) i februari om Ungerns agerande.

Bakgrunden var att Ukraina i slutet av januari stoppade oljeleveranser via Druzhba-ledningen, som försörjer Ungern och Slovakien.

Ungern röstade "rätt" – då slogs oljeledningen på igen

Viktor Orban har anklagat Zelenskyj för att ha gjort detta i syfte att påverka det ungerska valresultatet. Ungern kopplade sitt veto mot lånet till energifrågan och krävde att leveranserna skulle återställas.

Efter att Orban röstats bort i valet har Ukraina mycket riktigt åter satt igång ledningen. Och då förändrades läget.

"Enligt den information vi har tillgång till återupptogs petroleumtransporten på Druzhba-ledningen från Belarus till Ukraina i dag klockan 11.35", skriver Ungerns avgående EU-minister János Bóka på Facebook.

Kort därefter kunde förhandlingarna gå vidare.

"Idag har både lånet till Ukraina på 90 miljarder euro och det 20:e sanktionspaketet godkänts på Coreper-nivå", uppger en talesperson för EU:s cypriotiska ordförandeskap enligt Euractiv.

Formellt återstår ett slutligt godkännande från medlemsländerna, vilket väntas ske genom en skriftlig procedur.