"En skamfläck för Europa": Stenergards vrede när Orban blockerar biljonlån till Zelenskyj

På måndagen höll Budapest fast vid sitt veto mot EU:s 20:e sanktionspaket mot Ryssland och det planerade lånet på 90 miljarder euro till Ukraina. Beskedet kom dagen före årsdagen av den ryska invasionen.

– Detta är ett bakslag och ett budskap vi inte ville skicka i dag, men arbetet fortsätter, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas enligt France 24.

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) rasar mot beslutet.

– Det är en skamfläck för Europa, säger hon till Europaportalen.

Bakgrunden är en konflikt om oljeleveranser via den sovjettida Druzhba-ledningen. Flödet till Slovakien och Ungern har varit avbrutet sedan den 27 januari.

Ukraina uppger att stoppet beror på en rysk attack mot infrastrukturen och att reparationer pågår. Budapest och Bratislava hävdar att Kiev bär ansvaret.

Premiärminister Viktor Orbán skriver i ett brev till EU: "Jag är inte i en position att stödja något beslut som är gynnsamt för Ukraina förrän de återgår till normalitet."

Slovakien meddelade samtidigt att man från och med måndag vägrar leverera nödel till Ukraina tills oljan åter flödar.