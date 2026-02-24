© Europeiska rådet/Zoltán Fischer
Ungerns Viktor Orbán och Slovakiens Robert Fico sätter sig på tvären i EU, något som får svenska politiker att se rött.

"En skamfläck för Europa": Stenergards vrede när Orban blockerar biljonlån till Zelenskyj

Publicerad 24 februari 2026 kl 10.39

EU. Ungern sätter stopp för nya EU-sanktioner mot Ryssland och ett jättelån på 90 miljarder euro – cirka en biljon kronor – till Ukraina. Bakgrunden är en bitter konflikt om leveranser av rysk olja till Centraleuropa, där Budapest anklagar Kiev för att hålla kranen stängd.
– Det är en skamfläck för Europa, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) om Ungerns agerande.

Dela artikeln

På måndagen höll Budapest fast vid sitt veto mot EU:s 20:e sanktionspaket mot Ryssland och det planerade lånet på 90 miljarder euro till Ukraina. Beskedet kom dagen före årsdagen av den ryska invasionen.

– Detta är ett bakslag och ett budskap vi inte ville skicka i dag, men arbetet fortsätter, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas enligt France 24.

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) rasar mot beslutet.

– Det är en skamfläck för Europa, säger hon till Europaportalen.

Bakgrunden är en konflikt om oljeleveranser via den sovjettida Druzhba-ledningen. Flödet till Slovakien och Ungern har varit avbrutet sedan den 27 januari.

Ukraina uppger att stoppet beror på en rysk attack mot infrastrukturen och att reparationer pågår. Budapest och Bratislava hävdar att Kiev bär ansvaret.

Premiärminister Viktor Orbán skriver i ett brev till EU: "Jag är inte i en position att stödja något beslut som är gynnsamt för Ukraina förrän de återgår till normalitet."

Slovakien meddelade samtidigt att man från och med måndag vägrar leverera nödel till Ukraina tills oljan åter flödar.

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SVT fälls – kallade illegala invandrare för illegala invandrare

Granskningsnämnden sätter ner foten. Migranter som tar sig illegalt över Engelska kanalen får inte kallas "illegala migranter".0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.