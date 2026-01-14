Gruvhålsafghanen får permission för att gå på restaurang

Taher Amini dömdes till livstids fängelse och utvisning för grov våldtäkt och mordförsök efter det uppmärksammade dådet våren 2022.

Kvinnan överlevde efter att ha legat svårt skadad i ett 24 meter djupt gruvhål i omkring ett dygn, innan hon hittades av förbipasserande.

Enligt domen attackerade Amini kvinnan efter att hon avvisat hans krav på giftermål. Han våldtog och misshandlade henne och knuffade därefter ner henne i gruvhålet.

När hon fortfarande levde kastade han tegelstenar ner mot henne.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Siren att Amini fått tillstånd till en så kallad lufthålspermission. Under permissionen ska han bland annat besöka en restaurang, gå till en bokhandel och vistas i ett köpcentrum.

Handlingar visar att detta inte är första gången Amini beviljas permission. Samtidigt konstaterar anstalten i sitt beslut att risken för återfall i sexualbrott bedöms vara hög, skriver TV4 Nyheterna.