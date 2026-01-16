Gruvhålsafghanen
Den amerikanska biträdande utrikesministern Sarah B. Rogers anklagar Tidöregeringen för att inte bry sig om kvinnor, med tanke på den invandringspolitik som förs.

Amerikansk kritik när Sverige släpper ut gruvhålsafghanen

Publicerad 16 januari 2026 kl 14.53

Inrikes. En skarp kommentar från en toppdiplomat på USA:s utrikesdepartement väcker uppmärksamhet efter att Sverige beviljat permission för den livstidsdömde afghanen Taher Amini – dömd för våldtäkt och mordförsök efter att ha kastat ner en kvinna i ett gruvhål.

Inlägget publicerades på det officiella X-kontot tillhörande USA:s biträdande utrikesminister med ansvar för offentlig diplomati, Sarah B. Rogers.

– Upprepa efter mig: "Om er regering brydde sig om 'kvinnors säkerhet' skulle de ha en annan invandringspolitik", skriver hon och länkar till ett annat inlägg om gruvhålsafghanen Taher Amini.

Bakgrunden är att Amini har fått så kallad lufthålspermission, trots att anstalten i sitt beslut bedömer risken för återfall i sexualbrott som hög. Under permissionen ska han bland annat besöka en restaurang, gå till en bokhandel och vistas i ett köpcentrum.

Taher Amini avtjänar livstids fängelse och ska utvisas efter avtjänat straff. Han dömdes efter ett uppmärksammat dåd i Norberg våren 2022, där han våldtog en kvinna och knuffade ner henne i ett 24 meter djupt gruvhål. Därefter började han kasta ner tegelstenar på henne. Kvinnan överlevde efter att ha legat svårt skadad i omkring ett dygn.

Fria Tider har tidigare rapporterat att USA:s regering under Donald Trump vill göra invandringsfrågan till en huvudpunkt i relationen med europeiska allierade. Amerikanska ambassader har fått i uppdrag att rapportera om massinvandringens konsekvenser för mänskliga rättigheter och allmän säkerhet, och att särskilt granska hur västländer hanterar invandrarrelaterad brottslighet.

Amerikanska tjänstemän ska även rapportera om europeiska regeringar som för en politik som "gynnar migrantgrupper på lokalbefolkningens bekostnad" samt "om regler som straffar medborgare som motsätter sig fortsatt massinvandring". Enligt de nya direktiven ska de också "dokumentera brott och övergrepp mot mänskliga rättigheter som begåtts av personer med invandrarbakgrund".

