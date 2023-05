Han är "nazisten" som påstås ha försökt mörda Biden

Den 19-årige mannen anklagas för att ha försökt mörda eller skada USA:s president Joe Biden eller vicepresident Kamala Harris.

Detta efter att han kört in en lastbil i en säkerhetsbarriär några hundra meter från Vita huset i Washington.

Omedelbart efter att händelsen, som ägde rum på måndagskvällen lokal tid, blivit känd spreds stora rubriker i medierna om att en hakkorsflagga hade hittats bredvid fordonet.

Detta kom lägligt för amerikanska medier och myndigheter, som sällan missar ett tillfälle att peka ut "vit makt-anhängare" som det stora hotet mot landet.

"Nazisten" ifråga visar sig dock nu heta Sai Varshith Kandula och vara indier.

Av det som kommit fram om 19-åringen tycks han lida av vanföreställningar. Hans uttalade mål var enligt Indian Express att ta sig till Vita huset för att "gripa makten" i USA. Om han blev tvungen att döda president Biden så skulle han göra det, uppger indiern. Hakkorsflaggan uppger han ha köpt online eftersom han beundrar Nazitysklands "storslagna historia".

BREAKING The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square (Video: Chris) pic.twitter.com/Su5R5Q8QjQ

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 23, 2023