Här är Abbas första nya låtar

"Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen", skriver Abba i ett pressmeddelande.

De två nya singlarna låter påfallande likt Abba när de var som störst. Enligt Agnetha Fältskog, 71, är det Benny Anderssons analoga studio på Skeppsholmen i Stockholm som har använts för inspelningen, och av de två första låtarna att döma har bandet avhållit sig från att använda mer sentida teknik såsom autotune vid produktionen, även om enskilda undantag hörs.

"I Still Have Faith in You" inleds som kärleksballad med några gråtmilda rader framförda av Anni-Frid Lyngstad, 75, över stråkar och pianoackord. Låten fortsätter sedan med det klassiska Abba-soundet där Fältskog och Lyngstad sjunger harmonier i duett medan en virveltrumma trummar upp en maffigare ljudbild av syntar, piano och elgitarr – spelad av Janne Schaffer – i bakgrunden. Texten övergår sedan allt tydligare till att handla om bandet och den resa de har gjort tillsammans.

"How inconceivable it is to reach this far", sjunger de. "Do I have it in me?"

"Don’t Shut Me Down" är en gladare och syntdominerad låt med boogierhythm och xylofon i kompet, framförd i en för Abba typisk discostil med i huvudsak Fältskog som sångerska och det klassiska pianoglissandot från Dancing Queen som återkommande inslag i mixen.

Albumet ”Voyage” blir det första studioalbumet Abba släpper på 40 år.

Albumet släpptes under direktsända events över hela världen. Fans hade samlats i bland annat London, Reykjavik, Berlin, Rio de Janeiro, Wien och New York och fick höra två av de nya låtarna.

I sitt pressmeddelande skriver Andersson, Fältskog, Lyngstad och Ulvaeus:

"Det har gått ett tag nu sen vi gjorde musik tillsammans. Nästan 40 år, faktiskt. Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen. Det sägs att det är dumdristigt att vänta mer än 40 år mellan albumen, så vi har spelat in en uppföljare till 'The visitors'".

Uttalandet fortsätter:

"Egentligen är huvudanledningen till att vi fick inspiration och började skriva och spela in igen, att vi är engagerade i skapandet av den märkligaste och mest spektakulära konsert ni någonsin kunde drömma om. Vi kommer att kunna sitta i ett auditorium och se våra digitala tvillingar framföra våra sånger på en scen i en specialbyggd arena i London nästa vår. Märkligt och underbart!".

Popgruppen kommer inte själva att stå på scen utan illustreras istället av "abbatarer", en sorts hologramfigurer föreställande Abba-medlemmarna under 1970-talet, som ska framföra låtarna tillsammans med livemusiker.

Under torsdagens presskonferens i London sade Andersson och Ulvaeus också att albumet hör till deras stora konsertprojektet "ABBA Voyage", som den 27 maj 2022 kommer ha premiär som digitala scenshow på en specialbygd Abba-arena i London med kapacitet för 3.000 personer.

Om man får tro delar av videon till "I Still Have Faith In You" så är det svårt att skilja de digitala animationerna från verkligheten, i alla fall när de visas på en bildskärm. Hur den nya hologramtekniken fungerar återstår dock att se.