Här är vanligaste namnen på nyfödda 2021

Namnet Noah gavs till 745 pojkar under 2021. Noah toppar listan för andra året i rad men har under senaste sex åren funnit med på topp tio-listan.

Det näst vanligaste pojknamnet var William, 726 pojkar fick det namnet under året. William har funnit med på topp tio-listan sedan 1999 och har tidigare toppat listan åtta gånger.

Tredjeplatsen har Liam, som gavs till 683 pojkar. Även namnet Liam har varit populärt en längre tid och funnit på topp tio-listan sedan 2010.

Det vanligaste flicknamnet under 2021, Alice, gavs till 706 flickor. Namnet har funnit med bland de 10 populäraste namnen senaste 17 åren och har under dessa år toppat listan tio gånger.

Maja var det näst vanligaste namnet med totalt 681 namngivna flickor. Även Maja har varit populärt under många år, namnet har sedan 2000 flertalet gånger funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den tre gånger.

Vera innehar tredjeplatsen med 674 namngivna flickor. Vera klättrar från plats 13 förra året till årets tredje plats.

Nya populära namn

På flickornas topp 100-lista har det kommit in två nya namn 2021: Alba och Wilda. Alba är det namn som ligger högst på listan, plats 51 med 247 namngivna flickor. Det är första gången någonsin Alba finns med på topp 100-listan, medan Wilda även tidigare år haft en plats i listan. Namn som lämnade plats på topp 100-listan under 2021 var Belle, Felicia, Matilda och Amanda. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var tredelad 2020.

På pojkarnas topp 100-lista har det tillkommit ett nytt namn 2021: Aston. Namnet återfinns på plats 98 med 133 namngivna pojkar. Pojknamnen Amir och David lämnade 100-listan under 2021. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var delad 2020.

Alba ökade mest i popularitet

Det flicknamn som ökade mest i popularitet som ingår på topp 100-listan jämfört med föregående år var Alba. Under 2021 gavs namnet till 247 flickor, vilket är mer än dubbelt så många än under föregående år. Bland pojkarna var det namnet Ted som ökade mest i popularitet. Det gavs till 265 pojkar under 2021, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med föregående år.

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Ronja för flickorna och Vincent för pojkarna. Det var 152 flickor som fick namnet Ronja under 2021, vilket är en minskning med 28 procent jämfört med föregående år. Namnet Vincent gavs till 398 pojkar, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med föregående år.