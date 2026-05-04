Här attackeras Christian Peterson av vänstern på första maj

I ett nytt reportage dokumenterar Christian Peterson hur etablerade vänsterorganisationer som LO demonstrerar hand i hand med den våldsbejakande extremvänstern.

Han inledde första maj genom att besöka den så kallade La Mano-statyn i Stockholm, där den samlade vänstern traditionellt samlas.

Peterson frågar en LO-kvinna på platsen varför hon deltar på evenemang tillsammans med revolutionära kommunistpartier.

– Alla har lika värde, svarar hon.

På första maj kraftsamlade extremvänstern i Stockholm.



Slagord om att misshandla meningsmotståndare skanderades när de tågade genom staden.



När vi närmade oss Antifas högkvarter ”Cyklopen” möttes vi av stenkastning.



— Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) May 5, 2026

Som vanligt var det många vänsterextremister som kände igen Christian Peterson och försökte angripa honom både verbalt och fysiskt.

Efter La Mano-statyn besökte han Syndikalisternas majtåg i centrala Stockholm. Där träffade han bland andra den ökända vänsterextrema våldsverkaren Joel Bjurströmer Almgren.

Peterson bad om en kommentar eftersom han nyligen har intervjuat vänsterextremistens adoptivmor.

– Jag pratade med din morsa och hon sa att du är en besvikelse. Efter alla år i fängelse, mordförsök och allt. Hur känns det? frågade Peterson.

Bjurströmer Almgren viftade bort frågan.

Efter demonstrationen åkte Christian Peterson vidare till Högdalen, där AFA skulle ha fest i den vänsterextrema lokalen Cyklopen.

När Peterson och hans team kom till platsen låstes dörren. En vänsterextremist som skulle besöka festen började bråka och krävde att kameran ska stängas av.

Christian Peterson försökte därefter besöka AFA fest på vänsterextrema Café 44, där hans bil omringades av vänsterextremister.

Han lyckades ta sig därifrån och återvände till Cyklopen. Nu var det fullt med vänsterextremister utan lokalen, och flera av dem började kasta sten på Petersons bil, och han tvingades fly fältet.

– Oj jävlar, de kastar stenar nu. Det smäller på ordentligt i bilen. Det goda våldet, som det kallas, säger Peterson i klippet och konstaterar att bilen skadats.

Han sammanfattar sedan dagen:

– Herregud vilken dag alltså. Jag tycker att vi fångar det på ett ganska bra sätt hur extremistisk och våldsbenägen vänstern är.