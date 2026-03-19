Här bombar Israel brittiska RT-reportern

Publicerad 19 mars 2026 kl 13.27

Utrikes. En brittisk journalist som jobbar för ryska RT skadades när Israel slog till mot ett tv-team i södra Libanon. Attacken fångades på film – och nu anklagas Israel av Kreml för att medvetet ha riktat in sig på journalisterna.

RT-reportern Steve Sweeney och hans fotograf Ali Rida befann sig nära Al-Qasmiya-bron i södra Libanon när en missil slog ned i deras omedelbara närhet.

Sweeney var just i färd med att rapportera om Israels senaste angrepp mot Libanon när det hände – och allt fångades på film.

– Helvete! Helvete! hörs Steve Sweeney utbrista i videon efter att bomben slagit ned precis bakom honom.

Rida uppger att israeliska styrkor "medvetet attackerade" journalisterna trots att de bar tydliga pressmarkeringar.

Enligt RT avfyrades missilen från ett israeliskt flygplan och slog ned mindre än tio meter bakom Sweeney. Båda skadades av splitter och fördes till sjukhus.

Händelsen har redan väckt reaktioner i Moskva. Den ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova skriver enligt RT att attacken "inte kan kallas oavsiktligt med tanke på dödandet av tvåhundra journalister i Gaza".

Hon pekar också på att målet inte var militärt.

"Särskilt eftersom raketen inte träffade en 'betydande strategisk militär anläggning', utan i stället platsen där reportaget spelades in," skriver hon och tillägger att Ryssland "inväntar svar från internationella organisationer."

Flera organisationer som arbetar för pressfrihet har tidigare anklagat Israel för att medvetet och systematiskt rikta in sig på journalister. Enligt Committee to Protect Journalists har över 250 journalister och mediearbetare dödats av Israel sedan 1992. Minst 64 fall klassas som "mord".

