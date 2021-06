Här brinner skolan ned efter brandattack

Polisen skriver på sin hemsida att de fick in larmet klockan 01:56 på natten. En väktare på plats berättade då att någon eller några ungdomar befann sig på platsen och att det var de som anlade branden.

Enligt medieuppgifter kastade ungdomarna något brinnande mot skolbyggnaden, som började brinna. Byggnaden kunde inte räddas utan brann ned till grunden. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand och vädjar till allmänheten om tips för att få tag på den eller de som är skyldiga till den.

Den skolbyggnad som brann ned användes som förskola och fritids för barn i Slottsbron. Med anledning av branden ställde Grums kommun under fredagen in all förskole- och fritidsverksamhet på skolan.