Här får vänsterkomikern stryk av arga pappan

Händelsen utspelade sig i Alicante i Spanien den 3 juni, och videon från händelsen har fått mycket stor spridning.

Jaime Caravaca var mitt uppe i sin standup-show när en man plötsligt steg upp på scenen och slog honom i ansiktet.

Mannen fortsatte sedan att skälla ut komikern inför publiken.

– Jag ber om ursäkt. Jag är bara en pappa som försvarar sina barn. Han har gjort sexualiserande kommentarer om min tre månader gamla son, sade han.

Mannen vände sig sedan till Jaime Caravaca och fortsatte:

– Och det har sina konsekvenser.

