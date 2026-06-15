Här firar Sverige målet – med muslimsk bön

Sverige fick en rivstart på fotbolls-VM och körde över Tunisien med 5–1.

Mest uppmärksamhet väckte Yasin Ayari, 22, som efter att ha satt Sveriges första mål – bara sju minuter in i matchen – gick ned i muslimsk bön på planen.

Det han gjorde var en så kallad "sajdah", den muslimska böneställning där tår, handflator och ansikte sätts mot marken.

Ayari har själv en tunisisk far, och har tidigare tackat nej till att spela för Tunisien.

Gesten får nu en politisk uttolkning av vänstertidningen Expressens Joel Halldorf, som beskriver Ayari som ett paradexempel på "blågul islam".

"En blågulare islam är svår att tänka sig. Miljontals morgontrötta svenskar tog den ödmjuke mittfältaren till sitt hjärta denna juninatt – men är han tillräckligt svensk för Åkesson?" skriver han.

Goal by Yasin Ayari that marked the night! O pic.twitter.com/Spha2JeT4f — Kai! (@bagendary) June 15, 2026

Halldorf kopplar gesten till Jimmie Åkessons tidigare uttalanden om islam och svenskhet.

– Jag har svårt att se att en aktivt troende muslim kan vara svensk, sade Åkesson till SVT i våras.

Enligt Halldorf visar landslaget en annan bild av Sverige än den som präglar den politiska debatten.

"Medan svenska politiker gör sitt bästa för att ställa grupper mot varandra utifrån etnicitet och religion, visar det svenska fotbollslandslaget något annat – något som många längtar efter. Fotbollen förenar ett land som alltför många försöker splittra."