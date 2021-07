Här går Spindelmannen bärsärkagång inne i mataffären

En man utklädd till superhjälten Spindelmannen gick av okänd anledning bärsärkagång i en mataffär London på torsdagen.

Utan förvarning sparkade mannen plötsligt in en dörr inne på en Asda-butik. Därefter sparkade han och slog ner en kvinna ur personalen.

Mannen kan därefter ses misshandla en person genom att med full kraft svinga med en lång krycka rakt mot personens huvud. Ytterligare fem personer deltog i det vilda slagsmålet.

A thug dressed in a superhero costume launches a brutal attack on a female supermarket worker at an Asda store in #Clapham, south-west London.



The thug is seen kicking the woman before punching her in the face.



He then launches a further attack armed with a crutch.



1/2 pic.twitter.com/XsDDQxMdo3

— London 999 (@999London) July 23, 2021