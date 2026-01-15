Det är Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå och den specialiserade antikorruptionsåklagaren som utreder ärendet, rapporterar Kyiv Independent

Enligt myndigheterna ska Tymosjenko, som leder det liberala partiet Fäderneslandet, ha tagit initiativ till ett nytt mutsystem efter att flera ledamöter från president Volodymyr Zelenskyjs parti i december pekats ut för att ha tagit emot pengar i samband med omröstningar i parlamentet.

Trots det spektakulära tillslaget och Tymosjenkos mångåriga tunga position i ukrainsk politik mörkas skandalen i svensk media. Det enda etablerade svenska medium som rapporterat om misstankarna mot Tymosjenko är den oberoende nyhetssajten Dagens PS. Detta samtidigt som de svenska politikerna fortsätter att ösa skattemiljarder över sina kollegor i Kiev.

Utredarna beskriver upplägget som långsiktigt och strukturerat, med förskottsbetalningar och tydliga instruktioner om hur berörda ledamöter skulle agera vid voteringar. I vissa fall ska det även ha handlat om att avstå från att rösta eller att inte delta alls.

Antikorruptionsmyndigheterna har också offentliggjort material som enligt dem visar hur Tymosjenko instruerat en parlamentsledamot i konkreta röstfrågor, bland annat kring avsättningar och utnämningar av ministrar och andra höga tjänstemän.

En video visar också hur utredare plockar fram stora sedelbuntar inne på Tymosjenkos kontor medan hon sitter bredvid och ser på:

Under tisdagen den 13 januari genomfördes husrannsakningar i Fäderneslandets partilokaler. Dagen därpå bekräftade Tymosjenko själv tillslagen i ett inlägg på sociala medier och hävdade att de saknade laglig grund.

"De hittade ingenting, så de tog bara mina arbetstelefoner, parlamentariska handlingar och personliga besparingar, allt fullt deklarerat", skrev hon och tillade:

"Jag avvisar kategoriskt alla absurda anklagelser."

Hon antydde samtidigt att utredningen är politiskt motiverad och kopplad till ett kommande val.

Julia Tymosjenko var Ukrainas premiärminister 2005 samt 2007–2010 och har tidigare varit en älsklingsfigur bland västerländska politiker och journalister. Hennes liberala parti har i dag 25 mandat i parlamentet.

Hon deltog den 13 januari i omröstningen om en större regeringsombildning, som genomfördes efter den omfattande korruptionsskandal som avslöjades vid det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom hösten 2025.

Enligt utredarna finns det i nuläget ingen känd direkt koppling mellan det misstänkta mutupplägget i parlamentet och Energoatom-affären.