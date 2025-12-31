© President.gov.ua
 

Nya Ukraina-härvan: Zelenskyj-politikers röster var till salu

Publicerad 31 december 2025 kl 10.46

Utrikes. Ukrainas antikorruptionsmyndigheter har slagit till mot en misstänkt kriminell politikergrupp som ska ha verkat inne i parlamentet i Kiev. Bland de misstänkta finns fem sittande ledamöter från president Volodymyr Zelenskyjs parti "Folkets tjänare".

Ukraina skakas nu av ytterligare en i en lång rad av korruptionsskandaler knutna till landets politikerelit.

Den nationella antikorruptionsbyrån NABU och den särskilda antikorruptionsåklagaren SAP uppger att åtal väckts mot personer som misstänks ha ingått i en organiserad brottsgruppering med koppling till landets parlament, Verchovna Rada.

Enligt myndigheterna ska gruppen ha tagit emot pengar i utbyte mot att rösta på ett visst sätt i parlamentet.

Ukrainska Pravda rapporterar att de misstänkta är ledamöter för president Zelenskyjs parti "Folkets tjänare". Enligt tidningen rör det sig om Jevhen Pyvovarov, Ihor Nehuljevskyj, Olha Savtjenko, Jurij Kysil samt Jurij Korjatjenko

"Utredningen visar att gruppen haft en hierarkisk struktur och en tydlig rollfördelning. Den bestod av sittande ukrainska parlamentsledamöter samt tjänstemän vid Verchovna Radas kansli. Gruppens verksamhet samordnades av en av ledamöterna", heter det i ett uttalande från myndigheterna, rapporterar Do Rzezcy.

Nyhetsbyrån Interfax-Ukraina rapporterar att gruppen använde en Whatsapp-grupp för att styra röstningen i parlamentet.

"När omröstningar organiserades skickade gruppens medlemmar instruktioner med nummer på lagförslag i en särskilt skapad Whatsapp-grupp. Efter genomförda omröstningar överfördes betalningar systematiskt till enskilda ledamöter", uppger byrån.

Enligt NABU ska metoden ha varit återkommande och välorganiserad. Myndigheten skriver på Telegram att gruppen identifierades genom en hemlig operation och att ledamöterna tog emot olagliga ersättningar i utbyte mot att påverka beslut i den lagstiftande församlingen. Samtidigt framhålls att tillslaget är en del av en bredare strategi för att bekämpa korruption på de högsta nivåerna i staten.

