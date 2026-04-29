Här huggs judarna ner i London

Attacken inträffade i förorten Golders Green, känd för sina många judiska invånare, på onsdagen.

Enligt den judiska säkerhetsorganisationen Shomrim ska en man ha sprungit runt med kniv och attackerat judar innan han stoppades.

Mannen stoppades med elpistol och greps av polis.

En video som sprids på nätet visar hur en man i kippa angrips med upprepade knivhugg vid en busshållplats.

Breaking 🚨terror attack against 2 jewish men in Golders Green London



Documentation of the attack in London in which two Jews were seriously injured



— ilana israelov (@izrailov94) April 29, 2026

I ett annat klipp ses en misstänkt man gripas av polis medan han ligger på marken:

In London's Jewish neighbourhood of Golders Green, two Jews were stabbed today. One thug has been arrested. He went into a kosher shop with a knife and began chasing Jews around.



— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) April 29, 2026

Enligt BBC vårdas två män med allvarliga skador.

– Det är fullständigt avskyvärt, säger premiärminister Keir Starmer enligt Reuters.

Våldsdådet sker efter flera attacker mot judiska mål i London den senaste tiden. Förra året dödades två personer i en attack mot en synagoga i Manchester.