Här huggs judarna ner i London

Publicerad 29 april 2026 kl 15.46

Utrikes. Två judiska män har knivhuggits i norra London efter att en gärningsman gått till attack i ett område med stor judisk befolkning. En mörkhyad man greps av polisen, visar videor från platsen.

Attacken inträffade i förorten Golders Green, känd för sina många judiska invånare, på onsdagen.

Enligt den judiska säkerhetsorganisationen Shomrim ska en man ha sprungit runt med kniv och attackerat judar innan han stoppades.

Mannen stoppades med elpistol och greps av polis.

En video som sprids på nätet visar hur en man i kippa angrips med upprepade knivhugg vid en busshållplats.

Varning för starka bilder:

I ett annat klipp ses en misstänkt man gripas av polis medan han ligger på marken:

Enligt BBC vårdas två män med allvarliga skador.

– Det är fullständigt avskyvärt, säger premiärminister Keir Starmer enligt Reuters.

Våldsdådet sker efter flera attacker mot judiska mål i London den senaste tiden. Förra året dödades två personer i en attack mot en synagoga i Manchester.

Nyheter från förstasidan

"Svensk" trio jagas världen över

De är Europols mest efterlysta efter operation Grimm. Ali Namdar, 21 och Mohamed Mohdhi, 27, toppar nu listan.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

