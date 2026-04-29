Ali Namdar och Mohamed Mohdhi toppar nu listan över Europols mest efterlysta. Armin Moini är ännu en "svensk" på listan.

"Svensk" trio jagas världen över

Publicerad 29 april 2026 kl 15.28

Utrikes. Tre invandrare med svenskt medborgarskap finns nu på Europols lista över mest efterlysta. Två av dem pekas ut som särskilt högprioriterade mål i en svenskledd insats mot grov organiserad brottslighet.

Europols "most wanted"-lista har uppdaterats inom ramen för den internationella polisoperationen Grimm, som leds av svensk polis.

De efterlysta "svenskarna" är 21-årige Ali Namdar, 27-årige Mohamed Mohdhi och 34-årige Armin Moini.

Namdar och Mohdhi beskrivs som "high value targets" och har båda identifierats i samband med operation Grimm.

Duon toppar nu Europols lista tillsammans med Tunahan Cetkin, 29 – en turk med tyskt medborgarskap.

Ali Namdar är häktad i sin frånvaro och misstänks för flera grova brott. Enligt kammaråklagare Helene Gestrin tros han befinna sig utanför Sverige.

Mohamed Mohdhi pekas ut som Rawa Majids högra hand inom Foxtrot-nätverket och misstänks ha fortsatt påverkan på brottsligheten i Sverige från utlandet.

Den tredje "svensken" på listan, Armin Moini, misstänks leda ett kriminellt nätverk och kopplas till omfattande narkotikasmuggling.

