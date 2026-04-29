"Svensk" trio jagas världen över

Europols "most wanted"-lista har uppdaterats inom ramen för den internationella polisoperationen Grimm, som leds av svensk polis.

De efterlysta "svenskarna" är 21-årige Ali Namdar, 27-årige Mohamed Mohdhi och 34-årige Armin Moini.

Namdar och Mohdhi beskrivs som "high value targets" och har båda identifierats i samband med operation Grimm.

Duon toppar nu Europols lista tillsammans med Tunahan Cetkin, 29 – en turk med tyskt medborgarskap.

Ali Namdar är häktad i sin frånvaro och misstänks för flera grova brott. Enligt kammaråklagare Helene Gestrin tros han befinna sig utanför Sverige.

Mohamed Mohdhi pekas ut som Rawa Majids högra hand inom Foxtrot-nätverket och misstänks ha fortsatt påverkan på brottsligheten i Sverige från utlandet.

Den tredje "svensken" på listan, Armin Moini, misstänks leda ett kriminellt nätverk och kopplas till omfattande narkotikasmuggling.