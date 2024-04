Här stänger Bryssel-polisen ner konservativa konferensen

Brexit-profilen Nigel Farage höll tal när ett stort antal poliser intog konferensen i Bryssel i syfte att stänga ner den.

Bland de övriga inbjudna deltagarna finns Storbritanniens tidigare inrikesminister Suella Braverman och Ungerns premiärminister Viktor Orban.

Det blev Braverman som fick kliva upp på scenen efter Farage och informera om polisens ankomst.

Poliserna uppgav att beslutet att stänga ner evenemanget berodde på att det hotade "den allmänna ordningen", skriver Politico.

Nigel Farage är hatad av byråkraterna i Bryssel efter att ha häcklat dem under sin tid i Europaparlamentet.

På väg bort från konferensen berättade han om hur han behandlats i staden tidigare och kallade beslutet att ingripa mot konferensen för "monstruöst".

Konferensens arrangörer har bjudit in den ansvarige muslimske borgmästaren Emir Kir för att diskutera saken.

Police have arrived at the venue with an order to shut NatCon down for creating a public disturbance.



The conference is extremely peaceful. There is absolutely no public disturbance. Guests, including esteemed scholars and elected leaders, are enjoying hearing civilized… pic.twitter.com/RaGWbQAohf

— National Conservatism (@NatConTalk) April 16, 2024