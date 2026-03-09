Här träffas flickskolan av amerikanska Tomahawk-roboten

Videoklipp som spridits på nätet och analyserats av flera internationella medier uppges visa hur en robot slår ned vid flickskolan i staden Minab i södra Iran.

Enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr visar klippet "ögonblicket när israeliska och amerikanska terrorister slog till" mot skolan den 28 februari.

Washington Post och New York Times har granskat materialet med hjälp av satellitbilder, sociala medier och andra geolokaliserade videor och bedömt att filmen är äkta.

Washington Post skriver, med hänvisning till åtta oberoende vapentekniska experter, att roboten i videon sannolikt är en amerikansk Tomahawk. Den slog enligt analysen ned intill ett marint komplex som tillhör Irans revolutionsgarde, beläget i anslutning till skolan.

Tomahawk-robotar har en räckvidd på upp till cirka 1.600 kilometer och används av USA. Amerikanska myndigheter har också bekräftat att sådana robotar har använts i attacker mot Iran. USA är den enda parten i konflikten som förfogar över dessa robotar.

Experter som intervjuats av amerikanska medier säger att robotens form överensstämmer med en Tomahawk och inte liknar några kända iranska vapensystem.

CBS News uppger samtidigt, med hänvisning till en källa med insyn i en hemligstämplad underrättelsebedömning, att USA sannolikt ligger bakom attacken men att den kan ha orsakats av ett misstag, exempelvis på grund av föråldrad underrättelseinformation.

Bilder från platsen efter explosionen visar ett tak över skolbyggnaden som rasat samman. Vittnen beskriver hur döda och svårt skadade barn låg utspridda i området.

Den 3 mars samlades tusentals människor i Minab för en massbegravning, där över hundra gravar grävdes bredvid varandra.

Flera stora medier, bland annat AP, CNN, New York Times och Washington Post, har tidigare rapporterat att skolan sannolikt förstördes i en amerikansk attack.

USA:s president Donald Trump förnekar dock att USA ligger bakom händelsen. Han skyller på Iran utan att presentera några belägg för det han säger.

– Baserat på det jag har sett tror jag att det gjordes av Iran, säger Trump och beskriver iranska vapen som "väldigt inexakta".

USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger samtidigt att Pentagon granskar händelsen.

– Den enda sidan som attackerar civila är Iran, påstår han.