Här trollas brittiska PK-laget av polska fans under förnedringsritualen

Under Europa League-matchen i Warszawa mellan Legia Warszawa och brittiska Leicester City på torsdagen rullade de polska fansen ut en gigantisk banderoll med den polske strongman-mästaren Mariusz Pudzianowski och texten "Kneel before His Majesty" precis när det var dags för den obligatoriska förnedringsritualen där västeuropeiska lag förväntas knäböja inför Black Lives Matter.

De polska fansen, som kände till britternas ständiga knäböjande inför den amerikanska våldsrörelsen, hade förberett en banderoll som kunde rullas ut blixtsnabbt.

Förnedringsritualen genomfördes ändå, och Leicester City förlorade därefter matchen med 1-0.