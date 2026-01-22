© Polisen
 

Här våldtogs kvinnan av 75-årige gynekologen

Publicerad 22 januari 2026 kl 17.46

Inrikes. En idag 76-årig gynekolog döms till tre år och sex månaders fängelse efter att ha våldtagit en kvinna under en pågående undersökning i Stockholm. Trots att mannen arbetat som läkare i Sverige i 35 år fick förhören med honom genomföras med arabisk tolk.

Dela artikeln

Våldtäkten begicks den 20 oktober 2025 på mannens mottagning på Apelbergsgatan i centrala Stockholm.

Enligt domen utnyttjade mannen sin ställning som läkare och genomförde vaginalt samlag med kvinnan när hon befann sig i gynekologstolen – medan han sade något på arabiska som kvinnan inte kunde förstå.

Mannen uppger sig ha arbetat som gynekolog i Sverige i nära 35 år. Trots det krävde han arabisk tolk när han skulle förhöras.

"Innan genomförande av 24:8 förhör uppgav misstänkt att han ej önskade tolk och att han inte hade något tolkbehov. Vid uppläsning av rättigheter framkom det att misstänkt trots allt behövde en sådan för att förstå rättigheterna varför en arabisktalande tolk med egyptisk dialekt kontaktades varpå förhör kunde genomföras", skriver en polis i ett internt PM.

Kvinnan berättar själv i förhör att hon inte kunnat arbeta eller sova ordentligt sedan våldtäkten och att hon fått kontakta en psykolog.

– Händelsen har förstört hela mitt liv, säger hon.

Av kvinnans vittnesmål framgår att hon sökt vård för menstruationsbesvär och bokat tid samma eftermiddag. Efter att hon kommit in i undersökningsrummet undersökte gynekologen först hennes bröst. Därefter bad han henne sätta sig i gynekologstolen och flytta sig närmare kanten. Hon uppfattade det som en del av undersökningen och följde anvisningarna.

När han kom nära stoppade han plötsligt in sin penis i hennes vagina. Kvinnan tryckte bort honom och protesterade, men gynekologen fortsatte och pressade ner henne i stolen genom att trycka hårt mot hennes bröst. Hon uppger att hon blev rädd och upplevde honom som aggressiv. Händelsen pågick i omkring en till två minuter. Han använde ingen kondom.

Den åldriga gynekologen fick till slut utlösning på kvinnans mage. Läkaren hämtade papper till henne och tvättade av sin tröja vid handfatet i rummet. Kvinnan tog på sig kläderna och försökte lämna mottagningen. Kort därefter ringde hon larmnumret 112. Enligt domen var hon då stressad, chockad och rädd.

Tingsrätten bedömer att kvinnans berättelse är klar och sammanhängande och får stöd av larmsamtalet, rättsintyg och vittnesuppgifter om hennes mående efter händelsen. Domstolen anser att hon inte deltog frivilligt och att hon befann sig i en beroendeställning som läkaren allvarligt missbrukade under en pågående undersökning.

Gynekologen har förnekat brott och hävdat att samlaget varit frivilligt samt att mötet varit privat. Tingsrätten avfärdar hans uppgifter som motsägelsefulla och som en efterhandskonstruktion.

Påföljden bestäms till fängelse i tre år och sex månader. Stockholms tingsrätt nöjer sig med det låga straffet med hänvisning till mannens "höga ålder och hälsa".

Gynekologen ska vara kvar i häkte tills straffet verkställs. Han ska också betala 282.560 kronor i skadestånd till kvinnan för kränkning, sveda och värk samt inkomstförlust.

Stormade ut vid ordet "neger"

Kaotiskt vid diskussion om språkbruk i äldre litteratur. "Jag blir utsatt för rasism."0 Plus

Gymnasieafghan våldtog 80-åring

Illegala flyktingbarnet kunde stanna tack vare politikernas beslut. Fick jobba kvar på hemtjänsten – trots larmen om gränslöst beteende.0 Plus

Storfamilj fick 105.885 kronor i månaden i bidrag

DN:s raseri sågas av konkurrenten. "De skulle bara veta" hur höga bidragen egentligen är.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Kristersson: Vi europeiska politiker fick Trump att "backa"

"Vi kommer inte låta oss utpressas, var vårt tydliga budskap." Men enligt uppgift tvingas Danmark nu avträda delar av Grönland till USA.0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen väntas falla imorgon – men inte detta bolag

Trump skapar osäkerhet bland USA:s allierade.. Svenska jätten vinnare när Grönland kraschar förtroendet för amerikansk försvarsindustri.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.