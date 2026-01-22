Här våldtogs kvinnan av 75-årige gynekologen

Våldtäkten begicks den 20 oktober 2025 på mannens mottagning på Apelbergsgatan i centrala Stockholm.

Enligt domen utnyttjade mannen sin ställning som läkare och genomförde vaginalt samlag med kvinnan när hon befann sig i gynekologstolen – medan han sade något på arabiska som kvinnan inte kunde förstå.

Mannen uppger sig ha arbetat som gynekolog i Sverige i nära 35 år. Trots det krävde han arabisk tolk när han skulle förhöras.

"Innan genomförande av 24:8 förhör uppgav misstänkt att han ej önskade tolk och att han inte hade något tolkbehov. Vid uppläsning av rättigheter framkom det att misstänkt trots allt behövde en sådan för att förstå rättigheterna varför en arabisktalande tolk med egyptisk dialekt kontaktades varpå förhör kunde genomföras", skriver en polis i ett internt PM.

Kvinnan berättar själv i förhör att hon inte kunnat arbeta eller sova ordentligt sedan våldtäkten och att hon fått kontakta en psykolog.

– Händelsen har förstört hela mitt liv, säger hon.

Av kvinnans vittnesmål framgår att hon sökt vård för menstruationsbesvär och bokat tid samma eftermiddag. Efter att hon kommit in i undersökningsrummet undersökte gynekologen först hennes bröst. Därefter bad han henne sätta sig i gynekologstolen och flytta sig närmare kanten. Hon uppfattade det som en del av undersökningen och följde anvisningarna.

När han kom nära stoppade han plötsligt in sin penis i hennes vagina. Kvinnan tryckte bort honom och protesterade, men gynekologen fortsatte och pressade ner henne i stolen genom att trycka hårt mot hennes bröst. Hon uppger att hon blev rädd och upplevde honom som aggressiv. Händelsen pågick i omkring en till två minuter. Han använde ingen kondom.

Den åldriga gynekologen fick till slut utlösning på kvinnans mage. Läkaren hämtade papper till henne och tvättade av sin tröja vid handfatet i rummet. Kvinnan tog på sig kläderna och försökte lämna mottagningen. Kort därefter ringde hon larmnumret 112. Enligt domen var hon då stressad, chockad och rädd.

Tingsrätten bedömer att kvinnans berättelse är klar och sammanhängande och får stöd av larmsamtalet, rättsintyg och vittnesuppgifter om hennes mående efter händelsen. Domstolen anser att hon inte deltog frivilligt och att hon befann sig i en beroendeställning som läkaren allvarligt missbrukade under en pågående undersökning.

Gynekologen har förnekat brott och hävdat att samlaget varit frivilligt samt att mötet varit privat. Tingsrätten avfärdar hans uppgifter som motsägelsefulla och som en efterhandskonstruktion.

Påföljden bestäms till fängelse i tre år och sex månader. Stockholms tingsrätt nöjer sig med det låga straffet med hänvisning till mannens "höga ålder och hälsa".

Gynekologen ska vara kvar i häkte tills straffet verkställs. Han ska också betala 282.560 kronor i skadestånd till kvinnan för kränkning, sveda och värk samt inkomstförlust.