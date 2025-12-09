Hundratals äldre svenskar våldtagna av hemtjänsten

Det har gått ett år sedan 84-åriga Elsa klev fram och berättade att det var hon som våldtogs av en man från arabvärlden i hemtjänsten.

Hon beskrev hur kommunen efteråt behandlat henne som en "spottloska", och Elsas berättelse fick medierna att mer öppet börja beskriva problemet.

Nu har kriminologen Anders Östlund gått igenom alla anmälda våldsbrott mot äldre i hela landet från 2021 fram till idag – och resultatet får honom att reagera kraftigt.

Totalt anmäldes 398 våldtäkter mot kvinnor över 60 år under perioden. Det som sticker ut är var övergreppen sker och vilka som ligger bakom dem.

– Att våldtas inomhus av en okänd gärningsman är normalt sett väldigt ovanligt – utom bland kvinnor över 60, säger Anders Östlund till UNT.

Bara 112 av de 398 anmälningarna gäller våldtäkt i parrelation, alltså en klar minoritet. I 146 fall handlar det om en våldtäkt inomhus av "obekant person", och i 140 fall om "annan relation" inomhus.

Östlund har gått igenom ett 20-tal anmälningar i just de två kategorierna och ser ett tydligt mönster: Det är hemtjänstpersonal som pekas ut som gärningsmän i samtliga fall.

I många fall är den misstänkte betydligt yngre än kvinnan, ofta i 20-årsåldern.

Tillsammans står kategorierna 'obekant person' och 'annan relation' för 286 anmälda våldtäkter på knappt fem år – vilket i praktiken innebär drygt en anmälan i veckan.

– Men man kan befara att det finns ett gigantiskt mörkertal här, på så sätt att en del äldre antingen inte minns eller inte kan berätta vad de utsatts för. Eller att omgivningen inte tror dem, säger Anders Östlund till UNT.