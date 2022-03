Ida, 19, döms till fängelse – våldtog utslagen kille i sin bil

Den 24 april 2021 i Höörs kommun blev en alkoholpåverkad 17-årig pojke våldtagen av idag 19-åriga Ida, som egentligen heter något annat.

Våldtäkten skedde i Idas bil och flera personer blev vittnen till händelsen.

17-åringen berättade att han hade druckit 70 cl starksprit, skriver Norstedts Juridik.

Våldtogs i baksätet

Killen har under polisförhör berättat att han under den aktuella kvällen var på fest, där drygt 20 personer befann sig. Under festen blev han kraftigt berusad och drabbades av huvudvärk. Han försökte hitta sovplats i huset, men eftersom det rådde platsbrist och stök valde han att gå ut och blev erbjuden att få sova i baksätet på en bil utanför.

– Ida flöjde med mig ut och låste upp bilen så gick jag och la mig i hennes v60 i baksätet, säger 17-åringen.

Bilen var tom och han låg där tills han "slocknade". Han väcktes senare av att det pågick skrik och bankande på en av bildörrarna. Direkt efter upptäckte han att Ida hade sex med honom.

Det sista minnet han har är att han var utan tröja och hade byxorna halvt nerdragna till låren, samt att han tog sig in i huset och somnade i en säng.

Fick filmer skickade till sig

Nästa morgon skjutsade en kamrat hem honom. Senare samma dag fick han filmer skickade till sig, via appen Snapchat. Filmerna visar våldtäkten, vilket gjorde att han mådde dåligt och gjorde en polisanmälan.

Så fort han ser en röd bil "får han videon i huvudet". Han vet inte om filmerna spridits på nätet, skriver tingsrätten.

Den 25 april 2021, samma dag som anmälan gjordes, greps och anhölls Ida misstänkt för våldtäkt. Två dagar senare blev hon frigiven och kom att åtalas i juni.

Den 7 september 2021 friades Ida av Lunds tingsrätt, men domen överklagades till hovrätten.

Enligt tingsrätten kunde offret "inte sägas ha gjort ett trovärdigare intryck än" Ida.

"En trovärdig utsaga från en målsägande kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet vara tillräckligt för fällande dom i ett fall som detta där ord står mot ord. Inte heller kan det genom vittnenas uppgifter uteslutas att A i något skede frivilligt deltog i ett samlag. De oskarpa filmsnuttarna sprider inte tillräckligt ljus över förhållandena", skrev tingsrätten.

Den 3 mars 2022 meddelade Hovrätten över Skåne och Blekinge sin dom.

Ida dömdes nu för våldtäkt. Påföljden blev ett år och fyra månaders fängelsestraff. Hon ska även betala 115.000 kronor i skadestånd till offret.

"[Ida] kan inte ha misstagit sig på Sekretess B:s tillstånd och måste således medvetet ha utnyttjat detta på ett sätt som enligt hovrätten varit otillbörligt. Detta innebär att åklagaren har styrkt sitt gärningspåstående och att Ida ska dömas för våldtäkt", skriver hovrätten.

Fria Tider har tagit del av tingsrättens belastningsregisterutdrag. Ida förekommer inte i några brottmål sedan tidigare.