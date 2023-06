Idas sommarvisa stoppas på skolavslutning

Nannaskolan i Uppsala tänker bryta en lång tradition och ersätta den traditionella sommarlåten, rapporterar UNT.

Musikläraren Mike Loshak förklarar att barnen inte är lika bekanta med Idas sommarvisa som "tidigare generationer" och att de inte sjunger med i låten ens när de har texten framför sig på papper.

– Det känns bara inte rätt. Det är inte många som sjunger med längre. Jag tycker "Den blomstertid" är stel och gammaldags, men den är för traditionstyngd för att skippa, säger han till UNT.

Skolan diskuterar att istället inkludera Laleh-låten "Det kommer bli bra". "Put your records on" av Corinne Bailey Rae och "Happy" av Pharrell Williams övades också in av eleverna inför skolavslutningen.