IDF:s hot mot ryska ledare: Kan "likvideras" som Khamenei

Under en radiosändning i ryska RBC fick IDF:s ryskspråkiga talesperson Anna Ukolova frågan om Israel skulle kunna hacka kameror i Moskva på samma sätt som uppges ha skett i Teheran.

Frågan syftar på uppgifterna om att israelisk underrättelsetjänst använt hackade webbkameror för att kartlägga Irans högste ledare Ali Khamenei innan de mördade honom.

Ukolova svarade att Israels kapacitet redan demonstrerats genom tidigare operationer – och kom sedan med ett illa dolt hot mot ryska makthavare.

– Likvideringen av mycket viktiga personer, topparna i alla dessa proxynätverk, och även Irans högste ledare Ali Khamenei visar redan att våra möjligheter är ganska betydande och att ingen av dem som försöker önska oss ont kommer att stå vid sidan. Återigen handlar frågan om vem som vill oss ont. Jag hoppas att Moskva just nu inte önskar Israel något ont. Jag vill tro det.

Financial Times har tidigare rapporterat att israelisk underrättelsetjänst kunde spåra Khameneis rörelser med hjälp av trafik- och övervakningskameror i Teheran.

Enligt uppgifter till tidningen hackades kamerorna och videoströmmar skickades krypterat till servrar i Israel.

Den ryska Telegram-kanalen Mash hävdar samtidigt att analysprogrammet Briefcam, som enligt uppgift användes i operationen i Iran, också förekommer i vissa ryska övervakningssystem.

Programmet används för analys av videodata och ska ha funnits hos privata aktörer i Ryssland sedan 2010-talet.