Tidöbluffen
Regeringen "avskaffar" gratis tandvård för illegala invandrare – ersätts med bidrag

Publicerad 4 maj 2026 kl 11.23

Inrikes. Illegala invandrare fick rätt till gratis tandvård när statsminister Fredrik Reinfeldt (M) slöt en överenskommelse med Miljöpartiet för att straffa SD-väljarna. Efter över tre och ett halvt år i regeringsställning väljer Tidöregeringen nu att slutligen ändra rättigheten – så att den gratis tandvården för de illegala i stället ska betalas via bidrag.

I dag betalar illegala invandrare – som saknar rätt att vistas i Sverige och enligt lag omedelbart ska lämna landet – en symbolisk fast avgift på 50 kronor för all tandvård.

Bakgrunden är att den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M) år 2011 slöt en överenskommelse med Miljöpartiet i syfte att straffa SD-väljarna.

Överenskommelsen innebar bland annat att illegala invandrare fick rätt till i praktiken gratis vård – vilket sedan utvidgades så att de även fick gratis tandvård.

Detta upplägg är orättvist, konstaterar Tidöregeringen, som samtidigt har väntat över tre och ett halvt år på att göra något åt saken.

– Dagens regler leder till orättvisa avgifter i tandvården. Alla ska givetvis fortsatt ha tillgång till tandvård som inte kan anstå, men den som kan betala för sig ska också göra det, säger socialminister Jakob Forssmed (M) i ett pressmeddelande.

Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag om nya regler för tandvårdsavgifter för utlänningar.

För illegala invandrare föreslås att tandvård inte längre ska subventioneras. I stället ska de betala enligt vårdgivarnas ordinarie avgifter. Det finns dock ett stort aber: Den illegala invandrare som "saknar betalningsförmåga" ska kunna ansöka om ekonomiskt bistånd från socialnämnden.

För icke-illegala – sökande av internationellt skydd och vissa andra utlänningar – föreslås en skyldighet att "i efterhand" betala ett "skäligt belopp" för tandvård, utifrån inkomst eller tillgångar.

För minderåriga illegala invandrare vill Tidöregeringen ha kvar gratis tandvård i den tidigare formen.

Tidöpartierna lyfter dock fram att "50-lappen" nu är borta för de vuxna.

– Den så kallade 50-lappen för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd är en omotiverad rest från tidigare regeringar som varit både orimlig och orättvis. Att vi gör upp med det här systemet kommer inte en dag för tidigt, säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2 januari 2027 – alltså efter nästa riksdagsval.

