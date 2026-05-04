Elever ifrågasatte att 6 miljoner dog – döms för åsiktsbrott

De båda pojkarna skrev enligt domen "rasistiska" och "antisemitiska" meddelanden i en Snapchat-grupp kopplad till två klasser på Nils Ericson-gymnasiet. Gruppen hade omkring 50 till 60 deltagare.

Den ene pojken döms till ungdomstjänst och den andre till ungdomsvård med samtalsstöd.

Ett av citaten som 16-åringarna åtalades för löd:

"Kolla judarna tog över vår ekonomi och styr över våran värld just nu om vi skulle separera dem från den vita befolkningen den vita mänskligheten (Ahmed) också så skulle världen vara hel igen kärlek till Hitler."

I andra meddelanden ifrågasätts att 6 miljoner judar dog i Förintelsen. "6MWE", lyder ett meddelande och ett annat: "noob 6 million pro 271k hacker det hände aldrig, god det var inte nog". Pojken hänvisade till en uppgift från Röda korset om att 271.000 personer dog "från tyfus" snarare än sex miljoner.

SD bakom lagändringen

Vänersborgs tingsrätt delar polisens bedömning att detta är "uttryck för ett förnekande och uppenbart förringande av Förintelsen vilket är ägnat att ge uttryck för missaktning av gruppen judar i den mening som avses i andra stycket i bestämmelsen om hets mot folkgrupp".

Bakgrunden är att riksdagspartierna med Sverigedemokraterna i spetsen häromåret utvidgade HMF-lagstiftningen så att det blev olagligt att "förringa Förintelsen". SD har beslutat att åsiktslagen ska vara kvar eftersom partiet vill använda den mot antisemiter.

Bland övriga meddelanden i chatten som tingsrätten lyfter fram finns "fuck judar", "fuck niggers" och "vit makt, slakt". Även bilder med hakkors, Hitlerhälsningar och nazistiska symboler delades i gruppen.

Tingsrätten konstaterar att inläggen uttryckte "missaktning" mot bland annat judar, svarta, homosexuella och latinamerikaner.

En av pojkarna uppgav i förhör att han skrev inläggen på skämt.

– Det var tabu att skämta om det och därför var det kul, lite farligt och lite vågat, sade han.

Åklagaren: "Skrämmande" brottslighet

En lärare på skolan berättade att både elever och vårdnadshavare reagerade på innehållet i gruppchatten och kontaktade skolan. Efter att eleverna konfronterats kom de enligt läraren fram och bad om ursäkt.

Den ene pojken döms till 35 timmars ungdomstjänst medan den andre döms till ungdomsvård med samtalsstöd en gång i veckan under tre månader.

Enligt tingsrätten hade de dömts till en månads fängelse om de varit vuxna. I domen skriver domstolen att de båda ungdomarna varit fullt medvetna om innebörden i det material som spreds.

Kammaråklagare Anette Fogelberg, som drivit åtalet, rasar mot pojkarnas åsiktsbrottslighet.

– Det är skrämmande, säger hon till Dagens ETC.

Det "här är absolut en väldigt allvarlig typ av brottslighet", konstaterar åklagaren också.