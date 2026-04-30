Ilska när fångarna får mycket bättre mat än de äldre

Publicerad 30 april 2026 kl 16.31

Inrikes. På äldreboenden i Umeå läggs mindre pengar på livsmedel än vad som går till intagna på anstalter i samma område – något som väcker kritik.
– Man blir bara upprörd när man hör det, säger en Umeåbo till Sveriges Radio.

Umeå kommuns kostnader för livsmedel inom äldreomsorgen ligger på 79 kronor per person och dygn.

Inom Kriminalvården är man mer generös. På anstalten i Umeå uppgår kostnaden till 87 kronor per intagen och dag.

På anstalten i Sörbyn är den ännu högre – 113 kronor. Det innebär en skillnad på 34 kronor jämfört med äldreboendena.

Uppgifterna väcker reaktioner – även från forskarhåll. Britt-Inger Saveman, professor emerita i omvårdnad, menar att äldre riskerar att missgynnas.

– Jag tror att det är en fråga om ålderism och diskriminering, säger hon till SR.

Hon pekar på att äldre ofta har ett stort behov av näringsrik mat och att undernäring är ett känt problem i gruppen.

Från kommunens sida framhålls att maten som serveras håller god kvalitet. Maria Svensson, ansvarig för måltidsservice, uppger att måltiderna är näringsriktiga.

Även Kriminalvården försvarar sina prisnivåer. Enligt myndigheten kan intagna ha ett större energibehov, vilket påverkar kostnaderna.

– Vi slimmar så mycket vi kan utan att dra ner på kvaliteten. Det tycker jag vi gör på ett väldigt bra sätt, säger Conny Dahl till Sveriges Radio.

