Influerare som spred propaganda åt Israel snuvades på betalningen

Israels internationella propagandakampanj under Gazakriget leder nu till rättstvister efter att flera aktörer krävt staten på obetalda ersättningar.

Enligt affärstidningen Calcalist har influerare, mediekonsulter och produktionsbolag lämnat in stämningar på sammanlagt miljontals shekel mot den israeliska regeringen.

De uppger att de anlitades för att stärka Israels budskap internationellt – det vill säga sprida krigspropaganda – under Israels krig mot befolkningen i Gaza, men att regeringen senare vägrat betala för delar av arbetet.

Enligt rapporteringen rekryterades många av dem snabbt under krigets mest intensiva perioder. Senare ska det ha visat sig att tydliga betalningsavtal saknades.

Utredningar har också pekat på oegentligheter i hur kampanjen organiserades. Efter att informationsministeriet upplöstes efter Hamas attack i oktober 2023 ska premiärminister Benjamin Netanyahus kansli ha tagit över ansvaret för Israels internationella kommunikation.

I stället för öppna upphandlingar ska myndigheter ha utökat redan existerande kontrakt med privata produktionsbolag. Dessa bolag fungerade sedan som mellanhänder som betalade proisraeliska kommentatorer och konsulter utomlands.

Ett av bolagen, Intellect Production and Publishing Group, kräver enligt uppgift cirka 1,7 miljoner shekel i ersättning. Företaget uppger att pengarna gäller bland annat resor och medieinsatser för att bemöta propalestinska demonstrationer i samband med förhandlingar i Internationella domstolen i Haag.

Även den tidigare israeliska regerings­företrädaren Eylon Levy uppges kräva ersättning för arbete i den internationella informationskampanjen. Hans månatliga ersättning ska ha uppgått till 41.125 shekel och betalats via produktionsbolaget i stället för direkt från staten.

Ytterligare ett företag, Speedy Call, uppger att Israel vägrar betala över 600.000 shekel för nio månaders arbete. Bolaget hade bland annat byggt upp en studio för tv-intervjuer inne på militärhögkvarteret Kirya.

Samtidigt har flera utredningar visat hur Israel försökt påverka opinionen internationellt under kriget.

Enligt dokument som lämnats in enligt den amerikanska lagen Foreign Agents Registration Act betalades influerare i USA tusentals dollar för inlägg på sociala medier. Ersättningen kunde uppgå till omkring 7.000 dollar per publicering inom ramen för kampanjen "Esther Project".

Israels myndigheter har själva beskrivit den globala propagandakampanjen som krigets "åttonde front" – en digital kamp om opinionen på sociala medier och andra plattformar.