Israel betalar 7.000 dollar per propagandainlägg

Enligt dokumenten har bolaget Bridges Partners LLC anlitats för att rekrytera och samordna amerikanska influencers via PR-jätten Havas tyska division, rapporterar Jerusalem Post.

Bolaget, som ägs av de israeliska konsulterna Uri Steinberg och Yair Levi och bildades i Delaware i juni 2025, fick inledningsvis nära 200.000 dollar. Avtalen möjliggör utbetalningar på upp till 900.000 dollar under några månader i taget. Det rör sig om 60.000 i startkostnader för rekrytering och koncept, 140.000 under utvecklingsfasen när 5–6 profiler börjar publicera – därefter upp till 250.000 dollar per månad för arvoden, produktion och byråkostnader, samt 50.000 för avslut och rapportering.

Upplägget är fasindelat: 3–6 influencers tas in åt gången och förväntas lägga upp cirka 25–30 inlägg per månad på Instagram, Tiktok och andra plattformar. Dokumenten listar också betalningar till produktion, juridik och analys, vilket pekar på en bred stödstruktur kring kampanjen.

När man tar hänsyn till de administrativa produktionskostnaderna återstår en uppskattad summa på 552.946 dollar som gått till influencers mellan juni och september i år. Det innebär att varje influencer får uppemot 7.372 dollar per inlägg.

Benjamin Netanyahu träffade i fredags ett antal amerikanska Israelvänliga influencers i New York och kommenterade då själv situationen.

– Vi måste slå tillbaka. Hur slår vi tillbaka? Genom våra influencers, sade Netanyahu och fortsatte:

– Vi måste kämpa med de vapen som gäller på de slagfält där vi verkar, och de viktigaste finns i sociala medier.

Influencernätverket kompletterar ett annat avtal som väckt uppmärksamhet: Israels kontrakt på 1,5 miljoner dollar per månad med Brad Parscales bolag Clock Tower X LLC, registrerat den 18 september för utrikesministeriet med Havas som mellanhand. Uppdraget gäller ”strategisk kommunikation” för att "bekämpa antisemitism" i USA och omfattar AI-stödda satsningar – bland annat arbete för att försöka manipulera svaren som ges om Israel av GPT-baserade AI-chattbotar. Kampanjen ska producera 100 annonser/innehåll per månad samt 5.000 varianter.

Tillsammans visar handlingarna en mångmiljon­satsning för att fylla amerikanska medier och plattformar med pro-israeliska narrativ, något israeliska företrädare beskrivit som en ”åttonde front” i landets pågående krig.

Fria Tider rapporterade i måndags om hur Israels regering även samarbetar med judiska oligarker i USA för att ta över kontrollen över Tiktok och stora amerikanska mediebolag: