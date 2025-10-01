© Avi Ohayon/GPO
Benjamin Netanyahu träffar pro-israeliska amerikanska influencers på Israels konsulat i New York.

Israel betalar 7.000 dollar per propagandainlägg

Publicerad 1 oktober 2025 kl 19.14

Utrikes. Dokument från USA:s justitiedepartement visar att Israels regering har lanserat en omfattande påverkanskampanj i USA. Inom ramen för kodnamnet ”Projekt Ester” betalar israelerna stora summor pengar till influencers i utbyte mot att de sprider proisraelisk propaganda på sociala medier.

Dela artikeln

Enligt dokumenten har bolaget Bridges Partners LLC anlitats för att rekrytera och samordna amerikanska influencers via PR-jätten Havas tyska division, rapporterar Jerusalem Post.

Bolaget, som ägs av de israeliska konsulterna Uri Steinberg och Yair Levi och bildades i Delaware i juni 2025, fick inledningsvis nära 200.000 dollar. Avtalen möjliggör utbetalningar på upp till 900.000 dollar under några månader i taget. Det rör sig om 60.000 i startkostnader för rekrytering och koncept, 140.000 under utvecklingsfasen när 5–6 profiler börjar publicera – därefter upp till 250.000 dollar per månad för arvoden, produktion och byråkostnader, samt 50.000 för avslut och rapportering.

Upplägget är fasindelat: 3–6 influencers tas in åt gången och förväntas lägga upp cirka 25–30 inlägg per månad på Instagram, Tiktok och andra plattformar. Dokumenten listar också betalningar till produktion, juridik och analys, vilket pekar på en bred stödstruktur kring kampanjen.

När man tar hänsyn till de administrativa produktionskostnaderna återstår en uppskattad summa på 552.946 dollar som gått till influencers mellan juni och september i år. Det innebär att varje influencer får uppemot 7.372 dollar per inlägg.

Benjamin Netanyahu träffade i fredags ett antal amerikanska Israelvänliga influencers i New York och kommenterade då själv situationen.

– Vi måste slå tillbaka. Hur slår vi tillbaka? Genom våra influencers, sade Netanyahu och fortsatte:

– Vi måste kämpa med de vapen som gäller på de slagfält där vi verkar, och de viktigaste finns i sociala medier.

Influencernätverket kompletterar ett annat avtal som väckt uppmärksamhet: Israels kontrakt på 1,5 miljoner dollar per månad med Brad Parscales bolag Clock Tower X LLC, registrerat den 18 september för utrikesministeriet med Havas som mellanhand. Uppdraget gäller ”strategisk kommunikation” för att "bekämpa antisemitism" i USA och omfattar AI-stödda satsningar – bland annat arbete för att försöka manipulera svaren som ges om Israel av GPT-baserade AI-chattbotar. Kampanjen ska producera 100 annonser/innehåll per månad samt 5.000 varianter.

Tillsammans visar handlingarna en mångmiljon­satsning för att fylla amerikanska medier och plattformar med pro-israeliska narrativ, något israeliska företrädare beskrivit som en ”åttonde front” i landets pågående krig.

Fria Tider rapporterade i måndags om hur Israels regering även samarbetar med judiska oligarker i USA för att ta över kontrollen över Tiktok och stora amerikanska mediebolag:

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

20 tjänster flyttas från Expressen – till Vietnam

Journalisternas fasa inför familjen Bonniers sparplan. "Jobb som utförts av journalister på vår redaktion ska nu utföras av låglönearbetare i en diktatur."0 

Ekonominyheter

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Grundaren drar sig tillbaka – efter kritik mot vapenaffärer.. Beskedet får aktien att rasa.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.