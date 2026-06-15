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Esmaeil Baghaei.

Iran: Nu är det upp till USA att tygla Israel

Publicerad 15 juni 2026 kl 17.26

Utrikes. Iran kräver att USA ser till att Israel slutar attackera Libanon för att ett fredsavtal ska bli verklighet. Det meddelade iranska UD:s talesman Esmaeil Baghaei vid en pressträff på måndagen.

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Enligt Baghaei är ett slut på kriget i Libanon en del av den avsiktsförklaring som Iran och USA nu har färdigställt, och som enligt uppgift ska skrivas under i Genève på fredag.

– Libanon och avslutandet av kriget i Libanon är en oskiljaktig del av avsiktsförklaringen om att avsluta det USA-israeliska kriget mot Iran. Vi har visat att vi är beslutsamma i denna fråga och har i praktiken bevisat att vi menar allvar, och vi kommer även i framtiden att noggrant följa utvecklingen, säger han.

Baghaei uppger att Libanon uttryckligen nämns i avtalet.

– Ordet Libanon används tre gånger. Där står att krigets slut även omfattar Libanon och respekt för landets suveränitet och territoriella integritet, säger han.

UD-talesmannen konstaterar han att det nu är Washingtons ansvar att se till att Israel följer avtalet.

Han beskriver avsiktsförklaringen som ett första steg mot minskade spänningar, men inte som ett tecken på att Iran litar på USA.

– Vi har inget förtroende för den sionistiska regimen, precis som vi inte har något förtroende för USA. Samtidigt har vi våra egna verktyg. USA måste fullgöra sina åtaganden och se till att den sionistiska regimen fullgör sin skyldighet att inte attackera Libanon, säger Baghaei.

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