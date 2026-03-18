Iran: Nu ska vi börja bomba arabernas oljeanläggningar

Publicerad 18 mars 2026 kl 14.42

Utrikes. Iran hotar att slå mot energianläggningar i flera gulfstater – något som skulle kunna få allvarliga effekter på världsekonomin. Beskedet kommer efter en israelisk attack mot Irans eget gasfält.

Iransk statlig tv uppger att landet förbereder attacker mot olje- och gasanläggningar i Qatar, Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Det skriver Times of Israel.

Bland de mål som pekas ut finns en raffinaderianläggning i Saudiarabien samt petrokemiska komplex i regionen. Även gasfält och energianläggningar i Förenade arabemiraten och Qatar nämns.

Hotet kommer kort efter att Iran anklagat Israel för att ha slagit till mot gasfältet South Pars. Israel har bekräftat att man genomfört attacker mot anläggningar i området.

Enligt iranska uppgifter arbetar räddningstjänst med att begränsa bränder vid gasfältet. Samtidigt uppges delar av produktionen ha stoppats för att förhindra att elden sprider sig vidare.

De iranska hoten om vedergällning kommer bara timmar innan utrikesministrar i regionen ska samlas i Saudiarabien för samtal om kriget.

Teheran har tidigare förklarat att man tillämpar principen "öga för öga, tand för tand" och angriper liknande mål i gulfstaterna som USA och Israel angriper i Iran.

