© Mfa.gov.ir, European Union
Esmaeil Baghaei, till vänster.

Iran till Ursula von der Leyen: "Du står på fel sida av historien"

Publicerad 11 mars 2026 kl 11.09

Utrikes. Iran riktar nu hård kritik mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. I ett inlägg på X anklagar Irans utrikesdepartement EU-ledaren för hyckleri och för att stödja USA:s och Israels angrepp.

Det är Irans utrikesdepartements talesperson Esmaeil Baghaei som går till attack mot EU-toppen i ett offentligt uttalande på X.

Han skriver att Ursula von der Leyen, som hyllar det nya anfallskriget mot Iran, konsekvent har ställt sig på fel sida i internationella konflikter.

"Skona oss från hyckleriet. Du har gjort karriär på att stå på fel sida av historien – genom att ge grönt ljus åt ockupation, folkmord och grymheter och nu genom att tvätta bort USA:s och Israels aggressionsbrott och krigsbrott mot iranier."

Baghaei hänvisar bland annat till attacken mot en flickskola i Minab i södra Iran där 165 personer, de flesta barn, dödades i ett amerikanskt flyganfall.

Han kritiserar samtidigt EU för att inte ha fördömt attacken.

"Var var din röst när mer än 165 oskyldiga iranska små änglar massakrerades i staden Minab? Varför säger du ingenting när sjukhus, historiska platser, oljanläggningar, polisens högkvarter, brandstationer och bostadsområden angrips?"

Iran anser att EU:s tystnad i frågan innebär ett indirekt stöd till angreppen.

"Tystnad inför laglöshet och grymheter är inget annat än medskyldighet."

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.