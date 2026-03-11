Iran till Ursula von der Leyen: "Du står på fel sida av historien"

Det är Irans utrikesdepartements talesperson Esmaeil Baghaei som går till attack mot EU-toppen i ett offentligt uttalande på X.

Han skriver att Ursula von der Leyen, som hyllar det nya anfallskriget mot Iran, konsekvent har ställt sig på fel sida i internationella konflikter.

"Skona oss från hyckleriet. Du har gjort karriär på att stå på fel sida av historien – genom att ge grönt ljus åt ockupation, folkmord och grymheter och nu genom att tvätta bort USA:s och Israels aggressionsbrott och krigsbrott mot iranier."

Baghaei hänvisar bland annat till attacken mot en flickskola i Minab i södra Iran där 165 personer, de flesta barn, dödades i ett amerikanskt flyganfall.

Han kritiserar samtidigt EU för att inte ha fördömt attacken.

"Var var din röst när mer än 165 oskyldiga iranska små änglar massakrerades i staden Minab? Varför säger du ingenting när sjukhus, historiska platser, oljanläggningar, polisens högkvarter, brandstationer och bostadsområden angrips?"

Iran anser att EU:s tystnad i frågan innebär ett indirekt stöd till angreppen.

"Tystnad inför laglöshet och grymheter är inget annat än medskyldighet."