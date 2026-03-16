Iran varnar för falsk flagg-attack i stil med elfte september

Det är Ali Larijani, sekreterare i Irans högsta nationella säkerhetsråd, som varnar för vad han beskriver som en möjlig falsk flagg-operation.

"Jag har hört att de kvarvarande medlemmarna i Epsteins nätverk har utformat en sammansvärjning för att skapa en händelse liknande 11 september och skylla den på Iran", skriver han.

Utspelet publiceras i ett inlägg på X, där det fått 88.000 gillamarkeringar och flera miljoner visningar.

I’ve heard that the remaining members of Epstein’s network have devised a conspiracy to create an incident similar to 9/11 and blame Iran for it. Iran fundamentally opposes such terrorist schemes and has no war with the American people. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 15, 2026

USA har uppgett att man har som mål att störta regimen i Iran genom det nya kriget. Det finns dock inget som tyder på att regimens maktinnehav hotas på något betydande sätt – tvärtom tycks befolkningen som väntat ha slutit sig kring den islamiska republiken efter attacken.

Enligt experter skulle det krävas en större markinvasion för att faktiskt störta regimen, något som skulle bli mycket kostsamt för USA och svårt att sälja in.

USA:s president Donald Trump pendlar mellan att påstå att han redan har vunnit kriget och att kräva "villkorslös kapitulation" och hota med extrema åtgärder om Iran inte viker ner sig. Iran har samtidigt tydliggjort att landet inte kommer gå med på någon fred förrän USA gått med på att permanent avbryta aggressionen samt ersätta de skador de åsamkat.

Larijani understryker i sitt inlägg att Iran inte ser den amerikanska befolkningen som en fiende.

"Iran motsätter sig i grunden sådana terroristiska planer och har inget krig med det amerikanska folket", skriver han.

Attackerna den 11 september 2001 räknas som ett av de dödligaste terrordåden i modern historia. Nära 3.000 människor dödades när 19 kapare tog kontroll över fyra passagerarflygplan i USA.