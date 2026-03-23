Irans svar på Trumps "lögn": Specialattack mot Tel Aviv i kväll

Donald Trumps påståenden i dag om att han för "djupgående, detaljerade och konstruktiva samtal" med Iran avfärdas av många – inklusive iranierna själva – som en bluff för manipulera upp oljepriserna och börserna och rädda ansiktet.

Den amerikanska presidenten kom med beskedet efter att i lördags ha gett Iran ett ultimatum: öppna Hormuzsundet inom 48 timmar, annars börjar jag bomba er energiinfrastruktur. Ett ultimatum som Iran omedelbart avfärdade.

Teheran förnekade även under måndagen att några samtal pågår och upprepade sitt budskap om att kriget inte kommer att ta slut och att Hormuzsundet inte kommer att öppnas igen förrän USA helt drar sig tillbaka, betalar kompensation och ger garantier mot framtida attacker.

"Inte heller efter kriget väntas situationen i sundet återgå till det normala", skriver den iranska tv-kanalen Press TV på Telegram.

Kanalen hänvisar också till "källor" som gör gällande att "specialåtgärder" planeras i kväll mot både Tel Aviv och USA:s regionala allierade.