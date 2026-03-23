Trump fortsätter påstå att han för samtal med Iran – inget tyder på att det är sant

Världen – och inte minst marknaderna – drog en lättnadens suck under måndagen när Donald Trump meddelade att han inte kommer att gå vidare med sitt hot att attackera Irans kraftverk och energiinfrastruktur.

Oljepriserna tog för första gången sedan kriget startade ett betydande skutt nedåt – till under 100 dollar per fat.

Det var strax efter midnatt natten till söndagen svensk tid som Trumps ultimatum till Teheran först publicerades på Truth Social.

"Om Iran inte FULLT UT och utan hot öppnar Hormuzsundet inom 48 timmar från denna exakta tidpunkt, kommer USA att slå till mot och förinta deras olika kraftverk, till att börja med det största", skrev den amerikanske presidenten.

Iran meddelade omedelbart att man inte tänkte uppfylla kravet, och lovade att i sin tur börja attackera liknande mål i Gulfstaterna om Trump gjorde allvar av hotet.

Detta satte Trump i en minst sagt prekär situation. Om han gick vidare med sitt hot skulle han riskera att krascha världsekonomin och göra arabiska halvön obeboelig. Om han backade skulle han framstå som svag – något som Donald Trump inte gillar att göra.

"Djupgående" och "detaljerade" samtal

I dagens inlägg på Truth Social, där han drar tillbaka hotet, påstår Trump att han de senaste dagarna "haft mycket goda och produktiva samtal" med Iran "om en fullständig och total lösning på våra fientligheter".

Han hävdar att dessa "samtal" – som enligt honom varit både "djupgående" och "detaljerade" – ska ha mynnat ut i att han avvaktar i fem dagar med att börja attackera iransk energiinfrastruktur.

"Baserat på tonen i dessa djupgående, detaljerade och konstruktiva samtal, som kommer att fortsätta under hela veckan, har jag instruerat krigsdepartementet att skjuta upp alla militära angrepp mot iranska kraftverk och energiinfrastruktur i fem dagar, under förutsättning att de pågående mötena och diskussionerna lyckas", skriver han.

Iran gick omedelbart ut och dementerade att några samtal förts över huvud taget. Landet är tydligt med att man inte längre samtalar med USA eftersom de tidigare amerikanska samtalen bara var bluff. USA och Israel började bomba Iran mitt under pågående diplomatiska förhandlingar både nu i slutet av februari och i samband med tolvdagarskriget somras.

Mystisk "topperson"

Trots det fortsätter Trump att vidhålla att han pratat med iranierna.

– VI hade väldigt starka samtal. De är väldigt intresserade av att göra en överenskommelse, säger han till reportrar utanför Air force one.

Han hävdar dessutom att det var Iran som kontaktade honom snarare än vice versa.

– De ringde, inte jag.

Det var dock inte ayatollan han pratade med utan en "topperson", enligt Trump. Vem denna "topperson" skulle vara framgår inte.

Trump har tidigare skämtat om att det inte finns någon i Iran att tala med eftersom Israel och USA nu har mördat en stor del av ledarskapet.

Iran: Därför ljuger han

Irans egen bedömning är att Trump helt enkelt backade när Iran hotade att slå tillbaka, och att presidenten bara ljuger för att rädda ansiktet.

Enligt Teheran har Vita huset försökt få igång samtal via mellanhänder, men även dessa ska Iran ha tackat bestämt nej till att delta i.

"USA:s falska påstående är en flyktväg som landet har valt för att kompensera för sin förödmjukelse inför misslyckandet mot vårt land. Den verkliga anledningen till Trumps reträtt från att attackera vårt lands infrastruktur var det avgörande hotet från de väpnade styrkorna", skriver Teheran.

Den iranska forskaren Seyed Mohammad Marandi vid Teherans universitet noterar att det finns ett mönster i Trumps utspel under det pågående kriget.

"Varje vecka när marknaderna öppnar gör Trump den här typen av uttalanden för att pressa ner oljepriserna. Även hans femdagarsfrist överensstämmer med stängningen av energimarknaden.

Men i verkligheten pågår inga förhandlingar, och Trump har inte heller förmågan att öppna Hormuzsundet igen. Irans starka hot har återigen tvingat Trump att backa.